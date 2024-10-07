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Posted 7 октября, 13:58

Published 7 октября, 13:58

Modified 7 октября, 18:45

Updated 7 октября, 18:45

В Башкирии Lada «сделала сальто» в кювет

В Башкирии Lada «сделала сальто» в кювет

7 октября 2024, 13:58
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Несчастный случай на дороге произошёл в городе Сибае в понедельник, 7 октября, сообщили в башкортостанском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

ДТП зарегистрировали на улице Индустриальной — там отечественная «Гранта» без чьей-либо «помощи» вылетела в кювет посреди прямой дороги. Как выяснилось, съезд автомобиля с проезжей части в овраг допустил 41-летний водитель легковушки. Очевидцы аварии вызвали на место «службу 112».

Прибывшие на место сотрудники оперативных ведомств доставили пострадавшего в ближайшую больницу на карете скорой, а также вернули перевёрнутую машину «на ноги». Что привело к инциденту — выясняется.

«Шашки» в Уфе закончились жесткой аварией
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Ранее Mkset сообщал о серьёзном ДТП в Уфе, устроенном «шашечником» на иномарке. Очевидцы поделились кадрами с места чудовищной аварии.

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