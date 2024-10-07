В Башкирии Lada «сделала сальто» в кювет

ДТП зарегистрировали на улице Индустриальной — там отечественная «Гранта» без чьей-либо «помощи» вылетела в кювет посреди прямой дороги. Как выяснилось, съезд автомобиля с проезжей части в овраг допустил 41-летний водитель легковушки. Очевидцы аварии вызвали на место «службу 112».