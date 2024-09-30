Мужчина упал с 12 этажа в Уфе

Гострудинспекция Республики Башкортостан начала проверку инцидента на производстве, в результате которого пострадал 22-летний сотрудник компании «Эконом-Дом». Как сообщает ведомство, ЧП произошло на стройке в микрорайоне «Инорс» в Уфе в прошлую пятницу. Так, 27 сентября на строительной площадке многоэтажного жилого дома штукатур упал с 12-го этажа. Пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами.