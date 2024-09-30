Мужчина упал с 12 этажа в Уфе

Posted 30 сентября, 08:25
Published 30 сентября, 08:25
Modified 30 сентября, 08:27
Updated 30 сентября, 08:27
Гострудинспекция Республики Башкортостан начала проверку инцидента на производстве, в результате которого пострадал 22-летний сотрудник компании «Эконом-Дом». Как сообщает ведомство, ЧП произошло на стройке в микрорайоне «Инорс» в Уфе в прошлую пятницу. Так, 27 сентября на строительной площадке многоэтажного жилого дома штукатур упал с 12-го этажа. Пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами.
— В процессе расследования будут выявлены обстоятельства и причины происшествия, — сообщает Гострудинспекция Республики Башкортостан. — По результатам проверки будут приняты меры в отношении допустивших нарушение условий охраны труда, если они имели место.
Напомним, ранее Mkset сообщал о серии смертельных аварий на дорогах Уфы и Башкирии, которые произошли в период с 28 по 29 сентября. Среди погибших в ДТП есть несовершеннолетний, а также таксист и его пассажир.
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