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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Пёс загрыз мужчину в Башкирии

Пёс загрыз мужчину в Башкирии

2 июля 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney
Хозяйка собаки, набросившейся на сородича в парке, подала апелляционную жалобу в городской суд Сибая, сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.

Осенью 2023 года в местном парке вместе со своей собакой прогуливалась местная жительница. Отмечается, что собака крупной породы, а хозяйка при этом выгуливала её без намордника. В какой-то момент крупногабаритный питомец сорвался с поводка и набросился на другую собаку. Хозяин атакованного животного пытался разнять их и в результате получил различные травмы. Медицинская помощь потребовалась как хозяину, так и собаке.

После этих событий хозяйка агрессивного животного направила в суд апелляцию с требованием обжаловать решение городского суда Сибая о взыскании с неё 94,9 тыс. руб. в пользу пострадавшего. Апелляционная жалоба, по итогам рассмотрения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда республики, осталась без удовлетворения,

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