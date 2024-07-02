Пёс загрыз мужчину в Башкирии

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Осенью 2023 года в местном парке вместе со своей собакой прогуливалась местная жительница. Отмечается, что собака крупной породы, а хозяйка при этом выгуливала её без намордника. В какой-то момент крупногабаритный питомец сорвался с поводка и набросился на другую собаку. Хозяин атакованного животного пытался разнять их и в результате получил различные травмы. Медицинская помощь потребовалась как хозяину, так и собаке.
После этих событий хозяйка агрессивного животного направила в суд апелляцию с требованием обжаловать решение городского суда Сибая о взыскании с неё 94,9 тыс. руб. в пользу пострадавшего. Апелляционная жалоба, по итогам рассмотрения судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда республики, осталась без удовлетворения,