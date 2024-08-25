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«ГАЗель» выбросила иномарку в кювет под Уфой

«ГАЗель» выбросила иномарку в кювет под Уфой

25 августа 2024, 17:22
Фото: ГАИ Башкирии
Женщина за рулём легкового автомобиля совершила кульбит на детище немецкого автопрома и оказалась в больнице в воскресенье, 25 августа, сообщает ГАИ Башкирии.

ДТП с опрокидыванием и сальто автомобиля произошло около 20:00 в воскресенье, 25 августа, в Иглинском районе Республики Башкортостан. Известно, что на 12 км трассы «Уфа-Охлебинино» столкнулись пассажирский автобус «ГАЗель» и легковой автомобиль «Фольксваген Пассат». За рулем иномарки была женщина. Судя по фото с места аварии, мел место неудачный обгон.

— Предварительно установлено, что водитель «Фольксваген Пассат» допустила сближение и касание с автобусом. Транспортные средства шли в попутном направлении. От касания иномарка съехала с трассы в кювет, где перевернулась, — сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии. — В аварии пострадала водитель «Фольксваген Пассат». Она госпитализирована.

В «ГАЗели» которая везла четырех детей из Уфы, никто не пострадал. Автоинспекторы и спасатели работают на месте аварии.

Напомним, ранее в Башкирии пьяный тракторист сбил ребенка.

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Фото: ГАИ Башкирии
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