«ГАЗель» выбросила иномарку в кювет под Уфой

ДТП с опрокидыванием и сальто автомобиля произошло около 20:00 в воскресенье, 25 августа, в Иглинском районе Республики Башкортостан. Известно, что на 12 км трассы «Уфа-Охлебинино» столкнулись пассажирский автобус «ГАЗель» и легковой автомобиль «Фольксваген Пассат». За рулем иномарки была женщина. Судя по фото с места аварии, мел место неудачный обгон.



— Предварительно установлено, что водитель «Фольксваген Пассат» допустила сближение и касание с автобусом. Транспортные средства шли в попутном направлении. От касания иномарка съехала с трассы в кювет, где перевернулась, — сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии. — В аварии пострадала водитель «Фольксваген Пассат». Она госпитализирована.



