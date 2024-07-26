Мужчина не мог полгода есть после визита в кафе в Башкирии

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Инцидент произошел в декабре 2023 года. Поздно ночью, во дворе кафе «Корона» произошла ссора, в ходе которой нападавший нанес пострадавшему три удара в лицо. В результате мужчина получил тяжелую травму челюсти, которая требовала хирургического вмешательства.
— После инцидента я не мог есть полгода. Первую неделю питался через трубочку, потом только жидкую пищу, жесткую не могу до сих пор. У меня было онемение челюсти, оно прошло только в мае 2024 года, — рассказал пострадавший в суде.
Ответчик признал свою вину частично и объяснил свои действия тем, что находился в состоянии «хулиганского настроения». Он также сообщил суду, что живет с родителями и не имеет постоянного дохода.
Судья принял решение взыскать с ответчика ₽350 000 в пользу истца за причиненный моральный вред, хотя изначально истец просил ₽500 000 в качестве компенсации.