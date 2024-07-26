mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Мужчина не мог полгода есть после визита в кафе в Башкирии

Мужчина не мог полгода есть после визита в кафе в Башкирии

26 июля 2024, 05:52
Фото: 1MI
После инцидента в кафе мужчина обратился в суд с иском о взыскании ₽500 000, сообщает Белебеевский городской суд.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Поздно ночью, во дворе кафе «Корона» произошла ссора, в ходе которой нападавший нанес пострадавшему три удара в лицо. В результате мужчина получил тяжелую травму челюсти, которая требовала хирургического вмешательства.

— После инцидента я не мог есть полгода. Первую неделю питался через трубочку, потом только жидкую пищу, жесткую не могу до сих пор. У меня было онемение челюсти, оно прошло только в мае 2024 года, — рассказал пострадавший в суде.

Ответчик признал свою вину частично и объяснил свои действия тем, что находился в состоянии «хулиганского настроения». Он также сообщил суду, что живет с родителями и не имеет постоянного дохода.

Судья принял решение взыскать с ответчика ₽350 000 в пользу истца за причиненный моральный вред, хотя изначально истец просил ₽500 000 в качестве компенсации.

#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Травма#Моральный вред#Ссора#Кафе#Инцидент#Насилие#Инциденты#Хирургическое вмешательство#Пострадавший#Ответчик
Подпишитесь
День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
Вчера, 12:47
Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии
Вчера, 08:34
Кого не пустят на новый Шакшинский мост в Уфе
Вчера, 08:49
Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным
Вчера, 09:22
Электросамокатам отдают 10 км Уфы
Вчера, 10:53
Уфимцы просят школу у Бастрыкина
Вчера, 04:54