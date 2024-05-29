Житель Башкирии умер после катания на гидроциклах

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
По предварительным данным, инцидент произошел во вторник, 28 мая, на реке Дёма под Уфой. Два взрослых мужчины и несовершеннолетний местный житель отправились к водоёму, чтобы покататься на гидроциклах. Во время катания 54-летний мужчина столкнулся с металлотросом на мосту из понтонов.
В результате столкновения мужчина получил травму головы, от которой, по данным Госкомитета по ЧС, впоследствии скончался на месте.
Напомним, ранее инцидент с плавсредствами произошел на Павловском водохранилище. В результате столкновения двух моторных марок пострадал один из пассажиров. Ему потребовалась госпитализация.