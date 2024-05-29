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Updated Сегодня, 09:38

Житель Башкирии умер после катания на гидроциклах

Житель Башкирии умер после катания на гидроциклах

29 мая 2024, 07:57
Фото: 1MI
Обстоятельства произошедшего выясняют следователи, сообщает пресс-служба СК по РБ.

По предварительным данным, инцидент произошел во вторник, 28 мая, на реке Дёма под Уфой. Два взрослых мужчины и несовершеннолетний местный житель отправились к водоёму, чтобы покататься на гидроциклах. Во время катания 54-летний мужчина столкнулся с металлотросом на мосту из понтонов.

В результате столкновения мужчина получил травму головы, от которой, по данным Госкомитета по ЧС, впоследствии скончался на месте.

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Напомним, ранее инцидент с плавсредствами произошел на Павловском водохранилище. В результате столкновения двух моторных марок пострадал один из пассажиров. Ему потребовалась госпитализация.

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