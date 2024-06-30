Лобовое ДТП унесло жизнь водителя «Ленд Ровера» на трассе «Урал»

Жесткое смертельное лобовое столкновение произошло днем в воскресенье, 30 июня, в районе посёлка Алкино на трассе М5 «Урал». Там столкнулись поворачивающая от посёлка в Чимшинском районе Башкирии «Лада Гранта» и мчавший в сторону Самары по трассе «Ленд Ровер». В жуткой аварии на месте ДТП погиб водитель иномарки. Водитель отечественной легковушки госпитализирован. За его жизнь сейчас борются медики.