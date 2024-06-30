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Лобовое ДТП унесло жизнь водителя «Ленд Ровера» на трассе «Урал»

Лобовое ДТП унесло жизнь водителя «Ленд Ровера» на трассе «Урал»

30 июня 2024, 14:39
Фото: ГАИ Башкирии
Второго участника жесткого столкновения иномарки и «Лады Гранты» пытаются спасти врачи, сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии.

 

Жесткое смертельное лобовое столкновение произошло днем в воскресенье, 30 июня, в районе посёлка Алкино на трассе М5 «Урал». Там столкнулись поворачивающая от посёлка в Чимшинском районе Башкирии «Лада Гранта» и мчавший в сторону Самары по трассе «Ленд Ровер». В жуткой аварии на месте ДТП погиб водитель иномарки. Водитель отечественной легковушки госпитализирован. За его жизнь сейчас борются медики.

Последствия аварии попали на видео пользователей соцсетей. На кадрах видно, что от иномарки осталась буквального груда смятого металлолома. Обломки от автомобилей раскиданы в радиусе пары десятков метров от места столкновения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ДТП в Башкирии. Предварительная версия причины аварии — нарушение очередности проезда.

 

Видео: https://vk.com/

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