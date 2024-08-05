Трактор выбил «китайца» с трассы в Башкирии

Столкновение трактора, грузового «Мерседеса» и автомобиля китайского производства «Джили» произошло около 13:00 в понедельник, 5 августа, в Уфимском районе Башкирии. Известно, что ДТП произошло в районе надземного пешеходного перехода на 1 485 км федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, ДТП произошло по схеме «домино». Грузовик «Мерседес» ехал со стороны Самары в направлении Челябинска. В какой-то он момент он «догнал» попутный трактор. Трактор срикошетил в едущую впереди «Джили». «Джили» пикировала в кювет.



В аварии один пострадавший — водитель трактора. Его госпитализировали.