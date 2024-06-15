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Updated Сегодня, 05:35

В Уфе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В Уфе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

15 июня 2024, 05:30
Фото: mkset.ru
Пострадавшего в результате ДТП мальчика госпитализировали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.
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Дети

Инцидент произошел ранее ну ул. Шота Руставели. Водитель за рулем отечественной легковушки сбил ребенка, переходившего дорогу в неустановленном месте. 9-летний мальчик в результате ДТП получил различные травмы. Водитель же по неизвестной причине скрылся.

Как удалось выяснить сотрудникам ГАИ, за рулем автомобиля находилась 67-летняя женщина. В отношении неё был составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Ей может грозить лишение прав на срок до полутора лет либо до 15 суток административного ареста.

Напомним, ранее катание на квадроцикле закончилось для подростков переломами и ушибами. Тройное ДТП произошло ранее в Калининском районе Уфы.

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