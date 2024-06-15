В Уфе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Как удалось выяснить сотрудникам ГАИ, за рулем автомобиля находилась 67-летняя женщина. В отношении неё был составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Ей может грозить лишение прав на срок до полутора лет либо до 15 суток административного ареста.