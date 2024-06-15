В Уфе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Инцидент произошел ранее ну ул. Шота Руставели. Водитель за рулем отечественной легковушки сбил ребенка, переходившего дорогу в неустановленном месте. 9-летний мальчик в результате ДТП получил различные травмы. Водитель же по неизвестной причине скрылся.
Как удалось выяснить сотрудникам ГАИ, за рулем автомобиля находилась 67-летняя женщина. В отношении неё был составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Ей может грозить лишение прав на срок до полутора лет либо до 15 суток административного ареста.
Напомним, ранее катание на квадроцикле закончилось для подростков переломами и ушибами. Тройное ДТП произошло ранее в Калининском районе Уфы.