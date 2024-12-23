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Пешеход

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Декабрь
Видео. Уфимец погиб под колесами корейца
23 декабря, 04:40
На трассе под Уфой нашли труп пенсионера
8 декабря, 18:33
Самосвал перевернулся на трассе в Башкирии
4 декабря, 08:28
Ноябрь
Уфимку сбили на «зебре»
23 ноября, 04:30
Видео. Ребёнка переехал внедорожник в Уфе
8 ноября, 14:03
Октябрь
Видео. Странный водитель сбежал с места ДТП в Уфе
28 октября, 08:58
Автобус с рабочими разбился под Уфой
22 октября, 16:59
Видео. Таинственного пешехода сбили в Уфе
22 октября, 05:54
Водитель сбил ребёнка и испугался в Уфе
8 октября, 07:42
Ребёнок бросился под колеса в Уфе
4 октября, 06:24
Уфимец погиб под поездом
1 октября, 13:21
Сентябрь
Школьники-пугала впечатлили Башкирию
5 сентября, 03:34
Август
Люксовый внедорожник сбил школьника в Уфе
30 августа, 05:37
Подросток на иномарке задавил женщину в Уфе
14 августа, 09:44
Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Башкирии
Вечером, 6 августа, на федеральной автодороге «Урал» произошла авария с пешеходом, сообщает Госавтоинспекция РБ.
7 августа, 08:03
Не смотреть беременным или несовершеннолетним. Фургон Ozon задавил насмерть женщину в Уфе
Пешеход попала под колеса грузовика во время его движения задним ходом, позже она скончалась в больнице, сообщает городская ГАИ.
6 августа, 07:40
Июль
Парапланерист упал на женщину в Башкирии
Спортсмен потерял управление в районе Торатау вечером в понедельник, 29 июля, сообщает МЧС РБ.
29 июля, 17:07
Пешеход сорвал движение транспорта в Уфе
Мужчина по неизвестным причинам решил оставить автобус по середине дороги и пытался разбить лобовое стекло, сообщают очевидцы.
17 июля, 08:48
Виновница жуткого ДТП в Башкирии ездила по поддельным правам
Подробности нашумевшей автомобильной аварии в Баймаке во вторник, 16 июля сообщила ГАИ РБ.
16 июля, 13:00
Водитель врезался в почту в Башкирии
Гонщик-камикадзе оказался жутко пьяным, сообщили в Госавтоинспекции региона.
4 июля, 07:10

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