mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Башкирии

Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Башкирии

7 августа 2024, 08:03
Фото: Госавтоинспекция РБ
Вечером, 6 августа, на федеральной автодороге «Урал» произошла авария с пешеходом, сообщает Госавтоинспекция РБ.

Как уже установлено ГАИ РБ, 29-летний водитель грузовика Daf не заметил 52-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ситуация обострилась мгновенно — удар был такой силы, что мужчина получил серьезные травмы и вскоре скончался в медицинском учреждении.

— Вечером на дороге всегда темно, и пешеходы становятся менее заметными. Я видел, как водитель грузовика ехал — он явно не успел среагировать на человека на переходе. Это ужасно, что такая ситуация произошла, был резкий удар, — рассказывает очевидец.
Фото: Госавтоинспекция РБ

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Благоварского района Башкирии активно работают над выяснением всех обстоятельств происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз, которые помогут установить точные причины и детали ДТП. На данный момент ведется сбор свидетельских показаний и анализ записей с камер видеонаблюдения.

— Нерегулируемые пешеходные переходы требуют особого внимания — каждый из нас несет ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих, — напоминают в ведомстве.
Читайте также:
Страшное ДТП в Башкирии унесло жизнь водителяФургон Ozon задавил насмерть женщину в УфеПьяный байкер без прав разбился в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#ДТП#Россия#Украина#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Госавтоинспекция#Пешеход#М-5#Инциденты#Грузовик#Камеры видеонаблюдения#Экспертиза
Подпишитесь
Выборы в Башкирии: кто есть кто
Вчера, 20:09
Коммунальный ад с платежами в Уфе пояснили чиновники
Вчера, 19:00
Потоп в Башкирии — последние новости
Сегодня, 05:10
Уфимцы оккупировали городские пляжи
Вчера, 09:58
Тысяча птиц погибла страшной смертью в Башкирии
Вчера, 17:30
Молочников и мясников Башкирии поддержат рублем
Вчера, 12:32