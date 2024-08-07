Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Башкирии

Как уже установлено ГАИ РБ, 29-летний водитель грузовика Daf не заметил 52-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ситуация обострилась мгновенно — удар был такой силы, что мужчина получил серьезные травмы и вскоре скончался в медицинском учреждении.