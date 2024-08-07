Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Башкирии

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как уже установлено ГАИ РБ, 29-летний водитель грузовика Daf не заметил 52-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ситуация обострилась мгновенно — удар был такой силы, что мужчина получил серьезные травмы и вскоре скончался в медицинском учреждении.
— Вечером на дороге всегда темно, и пешеходы становятся менее заметными. Я видел, как водитель грузовика ехал — он явно не успел среагировать на человека на переходе. Это ужасно, что такая ситуация произошла, был резкий удар, — рассказывает очевидец.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Благоварского района Башкирии активно работают над выяснением всех обстоятельств происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз, которые помогут установить точные причины и детали ДТП. На данный момент ведется сбор свидетельских показаний и анализ записей с камер видеонаблюдения.
— Нерегулируемые пешеходные переходы требуют особого внимания — каждый из нас несет ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих, — напоминают в ведомстве.