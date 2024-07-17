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Пешеход сорвал движение транспорта в Уфе

Пешеход сорвал движение транспорта в Уфе

17 июля 2024, 08:48
Фото: БашДТП
Мужчина по неизвестным причинам решил оставить автобус по середине дороги и пытался разбить лобовое стекло, сообщают очевидцы.

Утро среды, 17 июля, у водителя одного из автобусов в Уфе началось не с кофе, а с угрозы осколочных ранений. Когда автобус двигался по маршруту в Сипайлово внезапно перед транспортом возник неизвестный мужчина. Он потребовал от водителя остановиться, выставив вперед правую ладонь. Как сообщают очевидцы странного сюжета, остановивший автобус мужчина также пытался разбить лобовое стекло.

Видео: БашДТП

Дорожное и транспортное происшествие в Уфе вызвало массу комментариев пользователей соцсетей, куда уже попало видео с места события:

— У великого умножителя на ноль последователь появился? — намекает на «Терминатора» из Башкирии Булат.

— Песня прям в тему))) двери открой… — отмечает Владимир.

— Война внутри каждого из нас, к сожалению, — резюмирует Рустем.

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