Пешеход сорвал движение транспорта в Уфе

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:51
Утро среды, 17 июля, у водителя одного из автобусов в Уфе началось не с кофе, а с угрозы осколочных ранений. Когда автобус двигался по маршруту в Сипайлово внезапно перед транспортом возник неизвестный мужчина. Он потребовал от водителя остановиться, выставив вперед правую ладонь. Как сообщают очевидцы странного сюжета, остановивший автобус мужчина также пытался разбить лобовое стекло.
Дорожное и транспортное происшествие в Уфе вызвало массу комментариев пользователей соцсетей, куда уже попало видео с места события:
— У великого умножителя на ноль последователь появился? — намекает на «Терминатора» из Башкирии Булат.
— Песня прям в тему))) двери открой… — отмечает Владимир.
— Война внутри каждого из нас, к сожалению, — резюмирует Рустем.