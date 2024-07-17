Пешеход сорвал движение транспорта в Уфе

Утро среды, 17 июля, у водителя одного из автобусов в Уфе началось не с кофе, а с угрозы осколочных ранений. Когда автобус двигался по маршруту в Сипайлово внезапно перед транспортом возник неизвестный мужчина. Он потребовал от водителя остановиться, выставив вперед правую ладонь. Как сообщают очевидцы странного сюжета, остановивший автобус мужчина также пытался разбить лобовое стекло.