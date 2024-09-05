Школьники-пугала впечатлили Башкирию

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:34
Пользователи соцсетей из Ишимбая в Башкирии уже сутки обсуждают увиденное на городских улицах. Как минимум возле нескольких городских школ в Ишимбае — № 1, 10, 11, 12, 15 и 16 — установили макеты переходящих дорогу младшеклассников. Это своеобразные вертикальные «лежачие полицейские» призваны регулировать скорость проезда возле школ. Предполагается, что увидев картонную фигуру у бордюра, водитель автомобиля сбросит скорость движения и проявит максимальное внимание. Как оказалось, в этом уверены не все. Жители Ишимбая высказали такие мнения:
— Скоро привыкнут и будут сбивать детей, думая про манекены, — считает Вадим.
— Нормально они работают, на уровне подсознания притормаживаешь. Раньше случалось видеть их в другом городе, сколько ни проезжал мимо, один черт — притормаживаешь, — пишет Иван.
— Не похож на настоящего. Телефона в руках нет, — замечает Анатолий.
— В три часа ночи? — пишет Евгений, думая об эмоциях водителя после встречи с пугалом.
Отметим, что аналогичные картонные дети появились перед началом учебного года в Липецке. Их неизвестные доброжелатели — ни мэрия, ни ГАИ не выступили с чистосердечным признанием — установили вечером. Ночь и утром дети-пугала испугали и водителей, и пешеходов. В Липецке такой метод снижения травматизма на дорогах посчитали кринжем.