Школьники-пугала впечатлили Башкирию

Пользователи соцсетей из Ишимбая в Башкирии уже сутки обсуждают увиденное на городских улицах. Как минимум возле нескольких городских школ в Ишимбае — № 1, 10, 11, 12, 15 и 16 — установили макеты переходящих дорогу младшеклассников. Это своеобразные вертикальные «лежачие полицейские» призваны регулировать скорость проезда возле школ. Предполагается, что увидев картонную фигуру у бордюра, водитель автомобиля сбросит скорость движения и проявит максимальное внимание. Как оказалось, в этом уверены не все. Жители Ишимбая высказали такие мнения: