Школьник врезался в такси в Уфе

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в воскресенье, 30 июня, на улице Злобина в Уфе. Там мальчик «сбил» легковой автомобиль. Момент ДТП попал на запись видеорегистратора. Из неё следует, что 13-летний пешеход бежал сломя голову по «зебре». Мчавшегося слева школьника вовремя заметил водитель машины такси — он ударил по тормозам «Лады Веста». А вот набравший скорость пешеход так быстро сориентироваться не успел и на полном ходу влетел в крыло такси. Мальчик упал на асфальт и быстро встал.