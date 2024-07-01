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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Школьник врезался в такси в Уфе

Школьник врезался в такси в Уфе

1 июля 2024, 07:18
Фото: ГАИ Уфы
Подросток перебегал дорогу по «зебре» и впечатался в притормозивший автомобиль, сообщает ГАИ Уфы.
Сюжет
Дети

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в воскресенье, 30 июня, на улице Злобина в Уфе. Там мальчик «сбил» легковой автомобиль. Момент ДТП попал на запись видеорегистратора. Из неё следует, что 13-летний пешеход бежал сломя голову по «зебре». Мчавшегося слева школьника вовремя заметил водитель машины такси — он ударил по тормозам «Лады Веста». А вот набравший скорость пешеход так быстро сориентироваться не успел и на полном ходу влетел в крыло такси. Мальчик упал на асфальт и быстро встал.

На место ДТП вызывали медиков. Они осмотрели ребёнка и диагностировали пару ушибов. По факту ДТП начато административное расследование.

Видео: ГАИ Уфы
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