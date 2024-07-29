Парапланерист упал на женщину в Башкирии

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Необычное происшествие имело место в Башкирии вечером в понедельник, 29 июня, на горе Торатау в Стерлитамакском районе. Там произошло или ДТП, так как потерпевшая — пешеход, или авиакатастрофа — так как на пешехода упал параплан.
По данным МЧС Республики Башкортостан, мужчина на параплане не смог совладать с управлением своего летательного средства и спикировал с неба на голову гулявшей в районе Торатау девушки. Спасатели называют инцидент жесткой посадкой.
Пешеход получила значительные травмы от удара. Она после того, как ее сшиб парапланерист, не смогла сама ходить. Ее эвакуировали с места «прилёта» очевидцы и прибывшие на вызов спасатели. До машины «Скорой помощи» девушку несли на носилках. Ее срочно отвезли в больницу.
А вот пилот параплана отделался легким испугом и парой ушибов.