Парапланерист упал на женщину в Башкирии

Необычное происшествие имело место в Башкирии вечером в понедельник, 29 июня, на горе Торатау в Стерлитамакском районе. Там произошло или ДТП, так как потерпевшая — пешеход, или авиакатастрофа — так как на пешехода упал параплан.



По данным МЧС Республики Башкортостан, мужчина на параплане не смог совладать с управлением своего летательного средства и спикировал с неба на голову гулявшей в районе Торатау девушки. Спасатели называют инцидент жесткой посадкой.