mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:11

Updated Сегодня, 17:11

Парапланерист упал на женщину в Башкирии

Парапланерист упал на женщину в Башкирии

29 июля 2024, 17:07
Фото: МЧС РБ
Спортсмен потерял управление в районе Торатау вечером в понедельник, 29 июля, сообщает МЧС РБ.

Необычное происшествие имело место в Башкирии вечером в понедельник, 29 июня, на горе Торатау в Стерлитамакском районе. Там произошло или ДТП, так как потерпевшая — пешеход, или авиакатастрофа — так как на пешехода упал параплан.

По данным МЧС Республики Башкортостан, мужчина на параплане не смог совладать с управлением своего летательного средства и спикировал с неба на голову гулявшей в районе Торатау девушки. Спасатели называют инцидент жесткой посадкой.

Пешеход получила значительные травмы от удара. Она после того, как ее сшиб парапланерист, не смогла сама ходить. Ее эвакуировали с места «прилёта» очевидцы и прибывшие на вызов спасатели. До машины «Скорой помощи» девушку несли на носилках. Ее срочно отвезли в больницу.

А вот пилот параплана отделался легким испугом и парой ушибов.

Видео: МЧС РБ
Читайте также:
Вода в Башкирии поднялась почти на метрБашкирия тонет под кальянПогода в Уфе завтра не сулит ничего хорошего
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Скорая помощь#Транспорт#Спасатели#Авиакатастрофа#Салават#Травмы#Посадка#Пешеход#Торатау#Инциденты#Парапланерист
Подпишитесь
Апокалипсис в Башкирии сняли на видео
Вчера, 18:27
В Уфе упало дерево — погибла женщина
Вчера, 18:17
Башкирия тонет под кальян
Вчера, 18:08
180 человек в течение 13 часов не могли вылететь из Уфы
Вчера, 13:10
Уфимка решила схитрить на экзаменах, но её переиграли мошенники
Вчера, 11:59
Популярный сервис объявлений обновляет голосовой помощник
Сегодня, 10:06