Автобус с рабочими разбился под Уфой

Posted 22 октября, 16:59
Published 22 октября, 16:59
Modified 22 октября, 17:26
Updated 22 октября, 17:26
Случился инцидент рядом с посёлком Подымалово. Как гласят данные спасателей, на автодороге друг в друга врезались Ford Transit и легковая «Киа» неназванной модели. Известно, что первое транспортное средство развозило рабочих — двоим из них потребовалась медицинская помощь. Кроме того, травмы получил водитель легковой иномарки.
Кто виноват в ДТП — разбирается ГАИ. На месте работают оперативные службы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе сбили пешехода с неустановленной личностью. Он сейчас находится в тяжёлом состоянии, врачи борются за жизнь пациента.