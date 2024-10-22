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Posted 22 октября, 16:59

Published 22 октября, 16:59

Modified 22 октября, 17:26

Updated 22 октября, 17:26

Автобус с рабочими разбился под Уфой

Автобус с рабочими разбился под Уфой

22 октября 2024, 16:59
Фото: МЧС по РБ
Трое человек пострадали в результате ДТП на Западном обходе Уфы, сообщили в МЧС по Республике Башкортостан вечером вторника, 22 октября.

Случился инцидент рядом с посёлком Подымалово. Как гласят данные спасателей, на автодороге друг в друга врезались Ford Transit и легковая «Киа» неназванной модели. Известно, что первое транспортное средство развозило рабочих — двоим из них потребовалась медицинская помощь. Кроме того, травмы получил водитель легковой иномарки.

Кто виноват в ДТП — разбирается ГАИ. На месте работают оперативные службы.

Таинственного пешехода сбили в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе сбили пешехода с неустановленной личностью. Он сейчас находится в тяжёлом состоянии, врачи борются за жизнь пациента.

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