Автобус с рабочими разбился под Уфой

Случился инцидент рядом с посёлком Подымалово. Как гласят данные спасателей, на автодороге друг в друга врезались Ford Transit и легковая «Киа» неназванной модели. Известно, что первое транспортное средство развозило рабочих — двоим из них потребовалась медицинская помощь. Кроме того, травмы получил водитель легковой иномарки.