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Posted 1 октября, 13:21

Published 1 октября, 13:21

Modified 1 октября, 17:09

Updated 1 октября, 17:09

Уфимец погиб под поездом

Уфимец погиб под поездом

1 октября 2024, 13:21
Фото: 1MI
Железнодорожный состав насмерть переехал мужчину во вторник, 1 октября, сообщили в пресс-службе башкортостанского управления Следственного комитета России.

Трагедия случилась днём вторника, 1 октября, в Калининском районе города — возле станции Черниковка. Машинист, увидев на путях человека, попытался остановить поезд, но предотвратить случившееся не смог. Прибывшим на место медикам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть пешехода.

В обстоятельствах трагического инцидента сейчас разбираются компетентные органы. Как проинформировали в СК, правоохранители завели уголовное дело.

Опасного преступника из Уфы задержали в Екатеринбурге
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Ранее Mkset информировал о том, что в Екатеринбурге транспортные полицейские задержали преступника-беглеца из Уфы, который пытался сесть на поезд.

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