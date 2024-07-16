Виновница жуткого ДТП в Башкирии ездила по поддельным правам

Наезд на пешехода произошел днем во вторник, 16 июля, на летней террасе кафе в Баймаке. Там женщина за рулем «ВАЗ-2107» задавила человека. Как ранее сообщали местные Telegram-каналы, автоледи перепутала тормоз и газ и впечатала в ограждение ребенка. Пресс-служба ГАИ Башкирии опровергает эти данные и сообщает интересные подробности жуткого ДТП.



Оказалось, что в результате наезда — а каналы говорили о раздавленных ногах ребёнка — пострадала 22-летняя девушка. Ее уже госпитализировали. Врачи борются за ее жизнь и здоровье. За рулем «семерки» оказалась 36-летняя женщина. При проверке документов выяснили, что женщина ездила по поддельным водительским правам. Проверив данные женщины по базе, автоинспекторы выяснили, что виновница аварии вообще никогда не сдавала экзамен на водительские права.



36-летнюю автомобилистку доставили в отдел полиции. Теперь ей грозит уголовная ответственность не только за ДТП, но и за подделку документов.