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Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Водитель врезался в почту в Башкирии

Водитель врезался в почту в Башкирии

4 июля 2024, 07:10
Фото: ГАИ
Гонщик-камикадзе оказался жутко пьяным, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Инцидент случился утром четверга, 4 июля, в Салавате. На кадрах с камер наблюдения видно, как чёрная Lada на большой скорости несётся по улице и врезается в фасад трёхэтажного здания. Там расположено отделение почты.

Проезжую часть в этот момент переходил пешеход. Если бы водитель не изменил траекторию движения, закончиться поездка могла ещё печальнее.

Видео: ГАИ

На место после аварии выехали сотрудники оперативных служб. Шумахер выжил, но получил несколько травм. Алкотестер показал, что водитель в момент ДТП был в нетрезвом состоянии. На мужчину составили протоколы.

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