Водитель врезался в почту в Башкирии

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Инцидент случился утром четверга, 4 июля, в Салавате. На кадрах с камер наблюдения видно, как чёрная Lada на большой скорости несётся по улице и врезается в фасад трёхэтажного здания. Там расположено отделение почты.
Проезжую часть в этот момент переходил пешеход. Если бы водитель не изменил траекторию движения, закончиться поездка могла ещё печальнее.
На место после аварии выехали сотрудники оперативных служб. Шумахер выжил, но получил несколько травм. Алкотестер показал, что водитель в момент ДТП был в нетрезвом состоянии. На мужчину составили протоколы.