Водитель сбил ребёнка и испугался в Уфе

К счастью, мальчик не остался без помощи. С различными травмами он был срочно доставлен в больницу. Врачи быстро оказали необходимую медицинскую помощь, и вскоре юного пешехода отпустили домой. Сам же водитель, вместо того чтобы остановиться и проверить состояние мальчика, предпочел ускользнуть.