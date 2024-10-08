Водитель сбил ребёнка и испугался в Уфе

Posted 8 октября, 07:42
Published 8 октября, 07:42
Modified 8 октября, 10:35
Updated 8 октября, 10:35
Как стало известно, 7 октября, около восьми часов утра на проспекте Октября, водитель неустановленного автомобиля наехал на 14-летнего подростка. Мальчик спокойно переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
К счастью, мальчик не остался без помощи. С различными травмами он был срочно доставлен в больницу. Врачи быстро оказали необходимую медицинскую помощь, и вскоре юного пешехода отпустили домой. Сам же водитель, вместо того чтобы остановиться и проверить состояние мальчика, предпочел ускользнуть.
Полиция начала административное расследование и призывает свидетелей происшествия откликнуться.