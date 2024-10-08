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Posted 8 октября, 07:42

Published 8 октября, 07:42

Modified 8 октября, 10:35

Updated 8 октября, 10:35

Водитель сбил ребёнка и испугался в Уфе

Водитель сбил ребёнка и испугался в Уфе

8 октября 2024, 07:42
Фото: 1MI
Инцидент произошел на проспекте Октября, сообщает во вторник, 8 октября, Госавтоинспекция Уфы.

Как стало известно, 7 октября, около восьми часов утра на проспекте Октября, водитель неустановленного автомобиля наехал на 14-летнего подростка. Мальчик спокойно переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

К счастью, мальчик не остался без помощи. С различными травмами он был срочно доставлен в больницу. Врачи быстро оказали необходимую медицинскую помощь, и вскоре юного пешехода отпустили домой. Сам же водитель, вместо того чтобы остановиться и проверить состояние мальчика, предпочел ускользнуть.

Полиция начала административное расследование и призывает свидетелей происшествия откликнуться.

Ребёнок бросился под колеса в Уфе
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