Фургон Ozon задавил насмерть женщину в Уфе

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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В Уфе сотрудники Госавтоинспекции занимаются расследованием дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла пожилая женщина. По предварительным данным, инцидент произошел около 15:00 в понедельник, 5 августа, на проспекте Октября, недалеко от остановки «Город Галле», в Уфе.
Водителем автомобиля ГАЗ маркеплейса Ozon выступал 29-летний мужчина, который, двигаясь задним ходом по тротуару от улицы Левченко к проспекту Октября, не заметил пешехода и совершил наезд на 85-летнюю женщину. Пешеход получила серьезные травмы и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась в больнице.
Начата проверка, резюмируют в ГАИ Уфы.