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Фургон Ozon задавил насмерть женщину в Уфе

Фургон Ozon задавил насмерть женщину в Уфе

6 августа 2024, 07:40
Фото: ГАИ Уфы
Пешеход попала под колеса грузовика во время его движения задним ходом, позже она скончалась в больнице, сообщает городская ГАИ.

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции занимаются расследованием дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла пожилая женщина. По предварительным данным, инцидент произошел около 15:00 в понедельник, 5 августа, на проспекте Октября, недалеко от остановки «Город Галле», в Уфе.

Водителем автомобиля ГАЗ маркеплейса Ozon выступал 29-летний мужчина, который, двигаясь задним ходом по тротуару от улицы Левченко к проспекту Октября, не заметил пешехода и совершил наезд на 85-летнюю женщину. Пешеход получила серьезные травмы и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась в больнице.

Начата проверка, резюмируют в ГАИ Уфы.

Момент смертельного наезда попал на запись видеокамеры
Видео: ГАИ Уфы
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