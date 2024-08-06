Фургон Ozon задавил насмерть женщину в Уфе

Водителем автомобиля ГАЗ маркеплейса Ozon выступал 29-летний мужчина, который, двигаясь задним ходом по тротуару от улицы Левченко к проспекту Октября, не заметил пешехода и совершил наезд на 85-летнюю женщину. Пешеход получила серьезные травмы и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась в больнице.



Начата проверка, резюмируют в ГАИ Уфы.