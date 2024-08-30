Люксовый внедорожник сбил школьника в Уфе

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Published Сегодня, 05:37
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Утром, водитель «Лексуса RX», следуя по улице Вологодская напротив дома №111, не заметил школьника. Мальчик переходил дорогу в неустановленном для этого месте, и последствия этого решения оказались крайне серьезными. Ребенок получил многочисленные травмы и был срочно госпитализирован в больницу.
— На территории Уфы продолжается профилактическая акция «Внимание-дети!», которая продлится до 13 сентября 2024 года. Это время призвано привлечь внимание к вопросам безопасности детей на дорогах. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде, — напоминают в ведомстве.
По факту ДТП было начато разбирательство.
Напомним, что это не первый такой случай за последнее время. В Уфе в среду, 21 августа, подросток попал под колёса автомобиля. По имеющимся данным, 19-летний молодой человек не предоставил преимущества в движении 14-летней девушке, которая собиралась перейти дорогу по пешеходному переходу.