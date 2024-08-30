Люксовый внедорожник сбил школьника в Уфе

Напомним, что это не первый такой случай за последнее время. В Уфе в среду, 21 августа, подросток попал под колёса автомобиля. По имеющимся данным, 19-летний молодой человек не предоставил преимущества в движении 14-летней девушке, которая собиралась перейти дорогу по пешеходному переходу.