mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 06:24

Published 4 октября, 06:24

Modified 4 октября, 10:32

Updated 4 октября, 10:32

Иномарка задавила мальчика в Уфе

Ребёнок бросился под колеса в Уфе

4 октября 2024, 06:24
Фото: Госавтоинспекция Уфы

Иномарка задавила мальчика в Уфе

Инцидент произошел на улице Достоевского, сообщает в пятницу, 4 октября, Госавтоинспекция Уфы.

События развернулись 3 октября около семи часов вечера на улице Достоевского. Водитель, мужчина 56 лет, при повороте на улицу Мажита Гафури не успел заметить ребёнка, который неожиданно выбежал на проезжую часть. К счастью, 9-летний мальчик получил лишь травмы и был оперативно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. После лечения его отпустили домой.

Инспекторы рекомендуют использовать светоотражающие элементы на одежде. Такие аксессуары помогут водителям заранее заметить пешеходов и избежать возможных аварий.

По факту произошедшего ДТП начато разбирательство, изучаются обстоятельства инцидента.

Жесткая авария в Уфе — что известно о жертвах
Узнать подробнее
Читайте также:
Подруги запутали в БашкирииМед и кумыс — в пробке томисьНет тепла — звони в УК
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#ДТП#Ребенок#Россия#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Госавтоинспекция#Белебей#Мелеуз#Пешеход#Инциденты#Безопасность дорожного движения#Безопасность на дороге
Подпишитесь