Ребёнок бросился под колеса в Уфе

Posted 4 октября, 06:24
Published 4 октября, 06:24
Modified 4 октября, 10:32
Updated 4 октября, 10:32
События развернулись 3 октября около семи часов вечера на улице Достоевского. Водитель, мужчина 56 лет, при повороте на улицу Мажита Гафури не успел заметить ребёнка, который неожиданно выбежал на проезжую часть. К счастью, 9-летний мальчик получил лишь травмы и был оперативно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. После лечения его отпустили домой.
Инспекторы рекомендуют использовать светоотражающие элементы на одежде. Такие аксессуары помогут водителям заранее заметить пешеходов и избежать возможных аварий.
По факту произошедшего ДТП начато разбирательство, изучаются обстоятельства инцидента.