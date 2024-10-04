Ребёнок бросился под колеса в Уфе

События развернулись 3 октября около семи часов вечера на улице Достоевского. Водитель, мужчина 56 лет, при повороте на улицу Мажита Гафури не успел заметить ребёнка, который неожиданно выбежал на проезжую часть. К счастью, 9-летний мальчик получил лишь травмы и был оперативно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. После лечения его отпустили домой.