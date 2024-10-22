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Posted 22 октября, 05:54

Published 22 октября, 05:54

Modified 22 октября, 07:29

Updated 22 октября, 07:29

Неизвестный мужчина попал в ДТП в Уфе

Таинственного пешехода сбили в Уфе

22 октября 2024, 05:54
Фото: Госавтоинспекция Уфы

Неизвестный мужчина попал в ДТП в Уфе

В Уфе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, личность которого не установлена, сообщает об этом во вторник, 22 октября, городская Госавтоинспекция.

В понедельник, 21 октября, около 19:25, на оживленном участке автодороги Уфа — Оренбург произошла авария. По предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель «Джилли Монджаро» двигалась в сторону улицы Электрозаводской, когда внезапно на ее пути оказался мужчина, переходивший проезжую часть в неположенном месте. Удар был такой силы, что не только пешеход получил травмы — передняя часть автомобиля также пострадала.

Скорая помощь оперативно доставила пострадавшего в больницу с тяжелыми травмами. На данный момент его личность остается неизвестной, но по описанию очевидцев ему примерно 45-50 лет. Единственное, что осталось после него на месте происшествия — это одинокая кепка, лежащая на асфальте. Сотрудники Госавтоинспекции начали расследование инцидента.

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Как ранее сообщал Mkset, в Уфимском районе в результате аварии двое молодых людей получили травмы.

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