Таинственного пешехода сбили в Уфе

Posted 22 октября, 05:54
Published 22 октября, 05:54
Modified 22 октября, 07:29
Updated 22 октября, 07:29
В понедельник, 21 октября, около 19:25, на оживленном участке автодороги Уфа — Оренбург произошла авария. По предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель «Джилли Монджаро» двигалась в сторону улицы Электрозаводской, когда внезапно на ее пути оказался мужчина, переходивший проезжую часть в неположенном месте. Удар был такой силы, что не только пешеход получил травмы — передняя часть автомобиля также пострадала.
Скорая помощь оперативно доставила пострадавшего в больницу с тяжелыми травмами. На данный момент его личность остается неизвестной, но по описанию очевидцев ему примерно 45-50 лет. Единственное, что осталось после него на месте происшествия — это одинокая кепка, лежащая на асфальте. Сотрудники Госавтоинспекции начали расследование инцидента.