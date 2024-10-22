Таинственного пешехода сбили в Уфе

В понедельник, 21 октября, около 19:25, на оживленном участке автодороги Уфа — Оренбург произошла авария. По предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель «Джилли Монджаро» двигалась в сторону улицы Электрозаводской, когда внезапно на ее пути оказался мужчина, переходивший проезжую часть в неположенном месте. Удар был такой силы, что не только пешеход получил травмы — передняя часть автомобиля также пострадала.