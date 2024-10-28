Странный водитель сбежал с места ДТП в Уфе

Как стало известно, 28 октября, около 11 часов утра, на улице Центральной произошло странное ДТП. Водитель автомобиля «Киа Рио» решил немного поэкспериментировать и вместо того, чтобы двигаться по дороге, выбрал необычный путь для своего «путешествия». На видео с камер заметно, что автомобиль неожиданно начал взбираться по лестнице надземного моста в Дёме.