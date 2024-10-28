Странный водитель сбежал с места ДТП в Уфе

Posted 28 октября, 08:58
Published 28 октября, 08:58
Modified 28 октября, 09:05
Updated 28 октября, 09:05
Как стало известно, 28 октября, около 11 часов утра, на улице Центральной произошло странное ДТП. Водитель автомобиля «Киа Рио» решил немного поэкспериментировать и вместо того, чтобы двигаться по дороге, выбрал необычный путь для своего «путешествия». На видео с камер заметно, что автомобиль неожиданно начал взбираться по лестнице надземного моста в Дёме.
Какую цель преследовал водитель, остается загадкой. Возможно, мужчина решил, что это самый короткий путь к цели, или просто хотел удивить прохожих. К сожалению, его «приключение» закончилось не самым лучшим образом — машина застряла на лестнице.
Известно, что никто не пострадал, но сам автомобиль получил механические повреждения. Водитель, вместо того чтобы остаться и объяснить свои действия, предпочел скрыться с места происшествия. Сейчас Госавтоинспекция проводит разбирательство по факту ДТП.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, личность которого не установлена.