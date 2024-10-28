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Posted 28 октября, 08:58

Published 28 октября, 08:58

Modified 28 октября, 09:05

Updated 28 октября, 09:05

Иномарка взлетела на мост в Уфе

Странный водитель сбежал с места ДТП в Уфе

28 октября 2024, 08:58
Фото: Госавтоинспекция Уфы

Иномарка взлетела на мост в Уфе

Водитель после необдуманного поступка решил покинуть локацию дорожного происшествия, сообщает в понедельник, 28 октября, Госавтоинспекция Уфы.

Как стало известно, 28 октября, около 11 часов утра, на улице Центральной произошло странное ДТП. Водитель автомобиля «Киа Рио» решил немного поэкспериментировать и вместо того, чтобы двигаться по дороге, выбрал необычный путь для своего «путешествия». На видео с камер заметно, что автомобиль неожиданно начал взбираться по лестнице надземного моста в Дёме.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Какую цель преследовал водитель, остается загадкой. Возможно, мужчина решил, что это самый короткий путь к цели, или просто хотел удивить прохожих. К сожалению, его «приключение» закончилось не самым лучшим образом — машина застряла на лестнице.

Известно, что никто не пострадал, но сам автомобиль получил механические повреждения. Водитель, вместо того чтобы остаться и объяснить свои действия, предпочел скрыться с места происшествия. Сейчас Госавтоинспекция проводит разбирательство по факту ДТП.

Видео: Госавтоинспекция Уфы.
Таинственного пешехода сбили в Уфе
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, личность которого не установлена.

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