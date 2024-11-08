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Posted 8 ноября, 14:03

Published 8 ноября, 14:03

Modified 8 ноября, 14:06

Updated 8 ноября, 14:06

Ребёнка переехал внедорожник в Уфе

Ребёнка переехал внедорожник в Уфе

8 ноября 2024, 14:03
Фото: 1MI.
ДТП с участием несовершеннолетнего случилось в столице Башкирии — пишет «БашДТП».

Со слов очевидца, поймавшего момент аварии в видеорегистратор своего автомобиля, случился инцидент в Черниковке — на перекрёстке улиц Победы и Калинина.

На кадрах видно, как маленький ребёнок пытается перебежать проезжую часть, но попадает под колёса машины. После удара автомобиль продолжает движение, а упавший пешеход продолжает лежать под кузовом, а затем поднимается на ноги. Дальнейшие события остаются за кадром.

Видео: Telegram/bdtprb.
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Ранее Mkset сообщал о том, что Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с участием двух автобусов в Уфе.

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