Ребёнка переехал внедорожник в Уфе

Posted 8 ноября, 14:03
Published 8 ноября, 14:03
Modified 8 ноября, 14:06
Updated 8 ноября, 14:06
Со слов очевидца, поймавшего момент аварии в видеорегистратор своего автомобиля, случился инцидент в Черниковке — на перекрёстке улиц Победы и Калинина.
На кадрах видно, как маленький ребёнок пытается перебежать проезжую часть, но попадает под колёса машины. После удара автомобиль продолжает движение, а упавший пешеход продолжает лежать под кузовом, а затем поднимается на ноги. Дальнейшие события остаются за кадром.
Ранее Mkset сообщал о том, что Следственный комитет начал проверку по факту ДТП с участием двух автобусов в Уфе.