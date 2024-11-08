Ребёнка переехал внедорожник в Уфе

На кадрах видно, как маленький ребёнок пытается перебежать проезжую часть, но попадает под колёса машины. После удара автомобиль продолжает движение, а упавший пешеход продолжает лежать под кузовом, а затем поднимается на ноги. Дальнейшие события остаются за кадром.