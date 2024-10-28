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Орден Мужества

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Октябрь
Житель Башкирии стал Героем России
28 октября, 12:13
Погиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВО
28 октября, 05:06
Спас командира — сам погиб на СВО
24 октября, 04:53
Путин наградил рядового уфимца
21 октября, 07:05
Отец пяти детей получил орден Мужества в Башкирии
8 октября, 06:07
Мобилизованный из Башкирии погиб при штурме опорника на СВО
6 октября, 10:47
Сентябрь
Путин наградил зека из Башкирии за мужество
26 сентября, 05:34
Путин наградил бойца из Башкирии орденом Мужества
25 сентября, 04:29
Контрактник из Башкирии погиб в Курской области
15 сентября, 08:11
Награду от Путина получил выживший брат
12 сентября, 04:37
Август
Путин наградил бойца «Шторма» из Башкирии
28 августа, 04:26
Трижды кавалер ордена Мужества получил новую награду в Башкирии
26 августа, 08:46
Путин наградил сержанта из Башкирии
23 августа, 14:34
Бизнесмен и IТшник из Башкирии погибли на СВО
20 августа, 08:22
Июль
В Уфе прошли церемонии прощания с бойцами СВО
6 июля, 10:21
Июнь
Боец СВО из Уфы посмертно получил орден Мужества
В понедельник, 24 июня, в последний путь проводили защитника Отечества — Виктора Доронина, сообщил глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.
24 июня, 06:59
Май
В Башкирии простились с ветераном Афганской войны и бойцом СВО
У военнослужащего осталось три дочери.
14 мая, 05:00

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