Трижды кавалер ордена Мужества получил новую награду в Башкирии

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:51
Традиционное еженедельное оперативное совещание в Правительстве Башкирии в понедельник, 26 августа, началось с торжественной церемонии. Глава региона Радий Хабиров вручил награду земляку, отличившемуся в зоне Специальной военной операции. Никиту Валиева, трижды кавалера ордена Мужества, наградили на родной земле орденом генерала Шаймуратова. Так региональные власти отметили мужество и героизм Никиты Валеева.
— Никите дал самое главное поручение — вернуться домой живым и невредимым. Чтобы такие люди строили будущее Башкортостана. Благодарим за военную службу. Желаем успехов, удачи. Берегите себя и мы вас ждем с победой, — дал наставления глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров.
За плечами капитана Валиева — боевые действия в Сирии. С марта 2022 года он участвует в специальной военной операции. Спустя три месяца активных боевых действий Никиту Валиева тяжело ранили. После длительного лечения он снова вернулся в строй. Капитан Валиев награждён тремя орденами Мужества, медалями Суворова, Жукова и «За воинскую доблесть» 2-й степени.