Трижды кавалер ордена Мужества получил новую награду в Башкирии

За плечами капитана Валиева — боевые действия в Сирии. С марта 2022 года он участвует в специальной военной операции. Спустя три месяца активных боевых действий Никиту Валиева тяжело ранили. После длительного лечения он снова вернулся в строй. Капитан Валиев награждён тремя орденами Мужества, медалями Суворова, Жукова и «За воинскую доблесть» 2-й степени.