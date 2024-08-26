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Трижды кавалер ордена Мужества получил новую награду в Башкирии

Трижды кавалер ордена Мужества получил новую награду в Башкирии

26 августа 2024, 08:46
Фото: Telegram-канал «Башкирский батальон»
Церемонию вручения провели в прямом эфире правительственного совещания, сообщает Telegram-канал «Башкирский батальон».

Традиционное еженедельное оперативное совещание в Правительстве Башкирии в понедельник, 26 августа, началось с торжественной церемонии. Глава региона Радий Хабиров вручил награду земляку, отличившемуся в зоне Специальной военной операции. Никиту Валиева, трижды кавалера ордена Мужества, наградили на родной земле орденом генерала Шаймуратова. Так региональные власти отметили мужество и героизм Никиты Валеева.

Видео: Telegram-канал «Башкирский батальон»

— Никите дал самое главное поручение — вернуться домой живым и невредимым. Чтобы такие люди строили будущее Башкортостана. Благодарим за военную службу. Желаем успехов, удачи. Берегите себя и мы вас ждем с победой, — дал наставления глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров.

За плечами капитана Валиева — боевые действия в Сирии. С марта 2022 года он участвует в специальной военной операции. Спустя три месяца активных боевых действий Никиту Валиева тяжело ранили. После длительного лечения он снова вернулся в строй. Капитан Валиев награждён тремя орденами Мужества, медалями Суворова, Жукова и «За воинскую доблесть» 2-й степени.

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