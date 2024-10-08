Отец пяти детей получил орден Мужества в Башкирии

Posted 8 октября, 06:07
Published 8 октября, 06:07
Modified 8 октября, 06:28
Updated 8 октября, 06:28
Как стало известно, 1 июля 2024 года Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Павла Самойлина орденом Мужества. Мужчина, который является отцом пятерых детей, несмотря на трудности решил отправиться на СВО.
В ноябре 2023 года Павел, взяв позывной Кайтыр, присоединился к мотострелковому полку Башкортостана. Он командовал взводом и был готов к любым испытаниям. Однако в начале апреля 2024 года его отряд столкнулся с неожиданной угрозой: они попали под атаку беспилотников. В тот момент Кайтыр получил тяжелое ранения, но он смог пережить атаку и дождаться своих товарищей.
Как стало известно, 7 октября 2024 года Орден Мужества был вручён Павлу Самойлину лично в руки.