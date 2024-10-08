Отец пяти детей получил орден Мужества в Башкирии

В ноябре 2023 года Павел, взяв позывной Кайтыр, присоединился к мотострелковому полку Башкортостана. Он командовал взводом и был готов к любым испытаниям. Однако в начале апреля 2024 года его отряд столкнулся с неожиданной угрозой: они попали под атаку беспилотников. В тот момент Кайтыр получил тяжелое ранения, но он смог пережить атаку и дождаться своих товарищей.