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Posted 8 октября, 06:07

Published 8 октября, 06:07

Modified 8 октября, 06:28

Updated 8 октября, 06:28

Отец пяти детей получил орден Мужества в Башкирии

Отец пяти детей получил орден Мужества в Башкирии

8 октября 2024, 06:07
Фото: tg/Башкирский батальон
Сюжет
Дети
Павел Самойлин получил награду за проявленный героизм во время выполнения боевого задания, сообщает во вторник, 8 октября, Telegram-канал «Башкирский батальон».

Как стало известно, 1 июля 2024 года Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Павла Самойлина орденом Мужества. Мужчина, который является отцом пятерых детей, несмотря на трудности решил отправиться на СВО.

В ноябре 2023 года Павел, взяв позывной Кайтыр, присоединился к мотострелковому полку Башкортостана. Он командовал взводом и был готов к любым испытаниям. Однако в начале апреля 2024 года его отряд столкнулся с неожиданной угрозой: они попали под атаку беспилотников. В тот момент Кайтыр получил тяжелое ранения, но он смог пережить атаку и дождаться своих товарищей.

Как стало известно, 7 октября 2024 года Орден Мужества был вручён Павлу Самойлину лично в руки.

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