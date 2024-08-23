Путин наградил сержанта из Башкирии

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Айбулат Мансуров родился в 1996 году и с юных лет проявлял любовь к службе. После срочной службы он не стал покидать ряды Вооруженных сил и подписал контракт, отправляясь защищать интересы России как на территории страны, так и за ее пределами. Его путь пролегал через горячие точки — Сирию, Таджикистан и Нагорный Карабах. С 2022 года он принимал участие в специальной военной операции (СВО).
Айбулат удостоен множества наград за свою доблесть и отвагу: медали «За боевые отличия», «За отвагу», «За храбрость», а также нагрудного знака «За службу на Кавказе». Его заслуги были отмечены даже на высшем уровне — он получил благодарственное письмо от Владимира Путина и посмертно был награжден орденом Мужества.
— Приношу самые искренние соболезнования семье Айбулата Ильдусовича. Мы все разделяем с родными горечь утраты замечательного парня; такую боль ничем не облегчить, — отметил Андрей Иванюта.