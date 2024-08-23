Путин наградил сержанта из Башкирии

Айбулат Мансуров родился в 1996 году и с юных лет проявлял любовь к службе. После срочной службы он не стал покидать ряды Вооруженных сил и подписал контракт, отправляясь защищать интересы России как на территории страны, так и за ее пределами. Его путь пролегал через горячие точки — Сирию, Таджикистан и Нагорный Карабах. С 2022 года он принимал участие в специальной военной операции (СВО).