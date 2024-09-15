Контрактник из Башкирии погиб в Курской области

Известно, что контракт с Минобороны Нигаматуллин подписал в феврале 2024 года. Большую часть службы провёл в Херсонской области, в июле был направлен в Севастополь — там боец начал проходить обучение на оператора беспилотников. Между тем уже в августе занятия пришлось прервать — военнослужащего срочно перевели в Курскую область, как только армия Украины начали развивать наступление в регионе. Погиб военнослужащий 31 августа, был посмертно награждён Орденом Мужества.