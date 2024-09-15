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Posted 15 сентября, 08:11

Published 15 сентября, 08:11

Modified 15 сентября, 08:13

Updated 15 сентября, 08:13

Контрактник из Башкирии погиб в Курской области

Контрактник из Башкирии погиб в Курской области

15 сентября 2024, 08:11
Фото: Андрей Иванюта / Vk
Уроженец Белорецка — 42-летний Рифат Нигаматуллин — получил смертельное ранение в ходе боёв в Курской области, сообщил руководитель белорецкой администрации Андрей Иванюта.

Известно, что контракт с Минобороны Нигаматуллин подписал в феврале 2024 года. Большую часть службы провёл в Херсонской области, в июле был направлен в Севастополь — там боец начал проходить обучение на оператора беспилотников. Между тем уже в августе занятия пришлось прервать — военнослужащего срочно перевели в Курскую область, как только армия Украины начали развивать наступление в регионе. Погиб военнослужащий 31 августа, был посмертно награждён Орденом Мужества.

В некрологе, опубликованном чиновником, указано, что Нигаматуллин закончил белорецкую школу №8 и профессиональное училище. Позже трудился на производстве. В 2009 году женился, от этого брака у него появился сын.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецке открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО медика.

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