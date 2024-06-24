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Боец СВО из Уфы посмертно получил орден Мужества

Боец СВО из Уфы посмертно получил орден Мужества

24 июня 2024, 06:59
Фото: Олег Котов
В понедельник, 24 июня, в последний путь проводили защитника Отечества — Виктора Доронина, сообщил глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.

Житель Уфы Виктор Доронин был рядовым мотострелковой роты, где служил по контракту. Боец погиб при исполнении воинского долга, ему посмертно вручили орден Мужества. Церемония прощания со всеми воинскими почестями прошла на Южном кладбище в Уфе. Родственники героически погибшего уфимца получили от военного комиссара российский флаг на вечное хранение.

— Выражаю искренние соболезнования родным и близким военнослужащего, — написал в своём блоге Олег Котов.

Напомним, в начале прошлой недели, 17 июня, в Башкирии похоронили опытного десантника. Мужчина участвовал в боях еще с 1994 года. Он также посмертно был удостоен ордена Мужества.

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