Боец СВО из Уфы посмертно получил орден Мужества

Житель Уфы Виктор Доронин был рядовым мотострелковой роты, где служил по контракту. Боец погиб при исполнении воинского долга, ему посмертно вручили орден Мужества. Церемония прощания со всеми воинскими почестями прошла на Южном кладбище в Уфе. Родственники героически погибшего уфимца получили от военного комиссара российский флаг на вечное хранение.



— Выражаю искренние соболезнования родным и близким военнослужащего, — написал в своём блоге Олег Котов.