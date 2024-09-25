Путин наградил бойца из Башкирии орденом Мужества

По словам Андрея Иванюты, погибший боец был патриотом своего района, постоянно занимался спортом и вел здоровый образ жизни. К тому же, по словам его знакомых, мужчина был мастером на все руки. Он никогда не отказывал в помощи своим друзьям и родным. Проводить его в последний путь на Аллею Героев в Белорецке собралось несколько десятком местных жителей.