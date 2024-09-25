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Posted 25 сентября, 04:29

Published 25 сентября, 04:29

Modified 25 сентября, 07:39

Updated 25 сентября, 07:39

Путин наградил бойца из Башкирии орденом Мужества

Путин наградил бойца из Башкирии орденом Мужества

25 сентября 2024, 04:29
Фото: Соцсети/Андрей Иванюта
Сюжет
Башкирия
Глава Белорецкого района Андрей Иванюта сообщил в среду, 25 сентября, о смелом земляке в социальных сетях.

Руководитель Белорецкого муниципалитета Андрей Иванюта в своем телеграмм-канале опубликовал пост о Гаязе Мухутдинове, погибшим летом 2024 года на территории ДНР при выполнении сложной боевой задачи, поставленной командиром подразделения.

Он отметил, что земляк не ушел бесславно. За проявленное мужество и героизм с первых дней на СВО Гаяз Мухутдинов посмертно награжден Президентом России орденом Мужества.

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По словам Андрея Иванюты, погибший боец был патриотом своего района, постоянно занимался спортом и вел здоровый образ жизни. К тому же, по словам его знакомых, мужчина был мастером на все руки. Он никогда не отказывал в помощи своим друзьям и родным. Проводить его в последний путь на Аллею Героев в Белорецке собралось несколько десятком местных жителей.

Ранее Владимир Путин также наградил уроженца села Юлдыбаево медалью Жукова. Мужчина жив и продолжает выполнять боевые задачи.

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