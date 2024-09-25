Путин наградил бойца из Башкирии орденом Мужества

Posted 25 сентября, 04:29
Published 25 сентября, 04:29
Modified 25 сентября, 07:39
Updated 25 сентября, 07:39
Руководитель Белорецкого муниципалитета Андрей Иванюта в своем телеграмм-канале опубликовал пост о Гаязе Мухутдинове, погибшим летом 2024 года на территории ДНР при выполнении сложной боевой задачи, поставленной командиром подразделения.
Он отметил, что земляк не ушел бесславно. За проявленное мужество и героизм с первых дней на СВО Гаяз Мухутдинов посмертно награжден Президентом России орденом Мужества.
По словам Андрея Иванюты, погибший боец был патриотом своего района, постоянно занимался спортом и вел здоровый образ жизни. К тому же, по словам его знакомых, мужчина был мастером на все руки. Он никогда не отказывал в помощи своим друзьям и родным. Проводить его в последний путь на Аллею Героев в Белорецке собралось несколько десятком местных жителей.
Ранее Владимир Путин также наградил уроженца села Юлдыбаево медалью Жукова. Мужчина жив и продолжает выполнять боевые задачи.