В Уфе прошли церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе СВО

Двое уроженце Башкирии погибли в ходе СВО. Церемонии прощания с ними прошли в пятницу, 5 июля, на площадках в Кировском районе Уфы.



Рядового Равиля Абдурашидова посмертно наградили орденом Мужества. Как сообщил Нурдавлятов, военнослужащий погиб в ходе выполнения боевого задания в июне этого года.