В Уфе прошли церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе СВО

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Двое уроженце Башкирии погибли в ходе СВО. Церемонии прощания с ними прошли в пятницу, 5 июля, на площадках в Кировском районе Уфы.
Рядового Равиля Абдурашидова посмертно наградили орденом Мужества. Как сообщил Нурдавлятов, военнослужащий погиб в ходе выполнения боевого задания в июне этого года.
Жизнь второго военнослужащего — Павла Ноцина, о котором рассказал чиновник, также оборвалась в начале этого лета. Мужчина погиб, выполняя свой воинский долг, сообщил Нурдавлятов.