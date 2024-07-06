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В Уфе прошли церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе СВО

В Уфе прошли церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе СВО

6 июля 2024, 10:21
Фото: 1MI
Соболезнования родным и близким погибших выразил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Двое уроженце Башкирии погибли в ходе СВО. Церемонии прощания с ними прошли в пятницу, 5 июля, на площадках в Кировском районе Уфы.

Рядового Равиля Абдурашидова посмертно наградили орденом Мужества. Как сообщил Нурдавлятов, военнослужащий погиб в ходе выполнения боевого задания в июне этого года.

Жизнь второго военнослужащего — Павла Ноцина, о котором рассказал чиновник, также оборвалась в начале этого лета. Мужчина погиб, выполняя свой воинский долг, сообщил Нурдавлятов.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Кировский район#Орден Мужества#Боевое задание
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