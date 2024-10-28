Погиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВО

Ильфат Хамматович родился в 1977 году и как стало известно, с ранних лет выделялся среди сверстников своей добротой и отзывчивостью. Учителя из села Азналкино помнят его как дисциплинированного и улыбчивого ученика, который всегда был готов прийти на помощь. После окончания школы он выбрал путь службы в военно-морском флоте.