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Posted 28 октября, 05:06

Published 28 октября, 05:06

Modified 28 октября, 08:08

Updated 28 октября, 08:08

Путин посмертно наградил бойца из Башкирии

Погиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВО

28 октября 2024, 05:06
Фото: Андрей Иванюта

Путин посмертно наградил бойца из Башкирии

Сюжет
Мобилизация
В деревне Кадыш Белорецкого района прошла прощальная церемония с рядовым Ильфатом Хамматовичем Абуталиповым, сообщает в понедельник, 28 октября, глава района Андрей Иванюта.

Ильфат Хамматович родился в 1977 году и как стало известно, с ранних лет выделялся среди сверстников своей добротой и отзывчивостью. Учителя из села Азналкино помнят его как дисциплинированного и улыбчивого ученика, который всегда был готов прийти на помощь. После окончания школы он выбрал путь службы в военно-морском флоте.

Уже после армии жизнь Ильфата была связана с работой на вахте в различных уголках России. Но когда 17 октября 2022 года пришло время мобилизации, он не раздумывая отправился в зону проведения специальной военной операции.

К сожалению, 11 октября 2024 года Ильфат погиб при выполнении боевой задачи в Красногоровке. За проявленные мужество и самоотверженность, указом президента России Владимира Путина, он был посмертно представлен к ордену Мужества.

— Он был любящим отцом, дядей, братом. Любил рыбалку, животных. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Ильфата. Погиб замечательный человек, отважный боец, — пишет глава Белорецкого района Андрей Иванюта.
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Как ранее сообщал Mkset, в поселке Азналкино проводили в последний путь сержанта Руслана Ахметшина, который за проявленные храбрость и смелость был удостоен ордена Мужества посмертно.

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