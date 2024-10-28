Погиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВО

Posted 28 октября, 05:06
Published 28 октября, 05:06
Modified 28 октября, 08:08
Updated 28 октября, 08:08
Ильфат Хамматович родился в 1977 году и как стало известно, с ранних лет выделялся среди сверстников своей добротой и отзывчивостью. Учителя из села Азналкино помнят его как дисциплинированного и улыбчивого ученика, который всегда был готов прийти на помощь. После окончания школы он выбрал путь службы в военно-морском флоте.
Уже после армии жизнь Ильфата была связана с работой на вахте в различных уголках России. Но когда 17 октября 2022 года пришло время мобилизации, он не раздумывая отправился в зону проведения специальной военной операции.
К сожалению, 11 октября 2024 года Ильфат погиб при выполнении боевой задачи в Красногоровке. За проявленные мужество и самоотверженность, указом президента России Владимира Путина, он был посмертно представлен к ордену Мужества.
— Он был любящим отцом, дядей, братом. Любил рыбалку, животных. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Ильфата. Погиб замечательный человек, отважный боец, — пишет глава Белорецкого района Андрей Иванюта.
Как ранее сообщал Mkset, в поселке Азналкино проводили в последний путь сержанта Руслана Ахметшина, который за проявленные храбрость и смелость был удостоен ордена Мужества посмертно.