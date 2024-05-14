В Башкирии простились с ветераном Афганской войны и бойцом СВО

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Updated Сегодня, 09:06
Боец из Башкортостана с позывным Помир в зону СВО отправился в октябре 2023 года. Уроженец деревни Язки-Юрт Салаватского района Республики Башкортостан не раз принимал участие в боевых действиях. Известно, что Кадир Газимов — ветеран Афганской войны, служил по контракту в Таджикистане. Герой Башкирии был удостоен ордена Мужества и медали Суворова.
В зоне специальной военной операции военнослужащий выполнял боевые задачи под Авдеевкой. Именно оттуда он в последний раз, по словам близких, выходил на связь. Кадир Газимов погиб при исполнении воинского долга. Летом бойцу исполнилось бы 60 лет.
— «Прекрасный человек, настоящий герой, всю жизнь доказывал свою смелость и преданность Родине. Прощаемся с болью в сердце с Кадиром, будем помнить его всегда,» — вспоминают о товарище друзья.
Церемония прощания с военнослужащим прошла со всеми почестями на Южном кладбище Уфы. Проводить его в последний путь пришли коллеги, родные и друзья. Отметим, что у Помира остались три дочери.