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Уфа простилась с бойцом спецоперации Кадиром Газимовым

В Башкирии простились с ветераном Афганской войны и бойцом СВО

14 мая 2024, 05:00
Фото: «На земле Салавата»

Уфа простилась с бойцом спецоперации Кадиром Газимовым

У военнослужащего осталось три дочери.

Боец из Башкортостана с позывным Помир в зону СВО отправился в октябре 2023 года. Уроженец деревни Язки-Юрт Салаватского района Республики Башкортостан не раз принимал участие в боевых действиях. Известно, что Кадир Газимов — ветеран Афганской войны, служил по контракту в Таджикистане. Герой Башкирии был удостоен ордена Мужества и медали Суворова.

В зоне специальной военной операции военнослужащий выполнял боевые задачи под Авдеевкой. Именно оттуда он в последний раз, по словам близких, выходил на связь. Кадир Газимов погиб при исполнении воинского долга. Летом бойцу исполнилось бы 60 лет.

— «Прекрасный человек, настоящий герой, всю жизнь доказывал свою смелость и преданность Родине. Прощаемся с болью в сердце с Кадиром, будем помнить его всегда,» — вспоминают о товарище друзья.

Церемония прощания с военнослужащим прошла со всеми почестями на Южном кладбище Уфы. Проводить его в последний путь пришли коллеги, родные и друзья. Отметим, что у Помира остались три дочери.

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