В Башкирии простились с ветераном Афганской войны и бойцом СВО

Боец из Башкортостана с позывным Помир в зону СВО отправился в октябре 2023 года. Уроженец деревни Язки-Юрт Салаватского района Республики Башкортостан не раз принимал участие в боевых действиях. Известно, что Кадир Газимов — ветеран Афганской войны, служил по контракту в Таджикистане. Герой Башкирии был удостоен ордена Мужества и медали Суворова.