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Мужество

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Ноябрь
Отца бойца ЧВК «Вагнер» наградили в Башкирии
4 ноября, 07:25
Октябрь
Поезд Победы прибудет в Уфу
22 октября, 04:10
Путин наградил теннисистку из Башкирии
21 октября, 17:46
Легендарный полковник скончался в Башкирии
2 октября, 05:42
Сентябрь
Путин наградил зека из Башкирии за мужество
26 сентября, 05:34
Путин отметил героизм жителя Башкирии
20 сентября, 09:47
Путин наградил снайпера из Башкирии
9 сентября, 10:45
Подвиг массажиста увековечили в Башкирии
4 сентября, 10:01
Август
Башкирский боец получил награду за танки ВСУ
15 августа, 10:10
Волонтер из Башкирии погиб на СВО
14 августа, 12:42
В Уфе траур
12 августа, 12:22
Названы главные герои СВО из Башкирии
1 августа, 17:37
Июль
Уфимский летчик погиб на СВО
Сегодня, 31 июля, жители Уфы простились с майором Рашидом Фаткулиным, героем, погибшим в ходе СВО, сообщает глава администрации Ленинского района.
31 июля, 14:22
Путин наградил молодого уфимца за подвиг
Десантник погиб в зоне СВО спустя три месяца после подписания контракта, сообщает глава Администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
31 июля, 09:58
Июнь
Меладзе наградили в Башкирии
Мужчина и двое его товарищей получили ордена генерала Шаймуратова за спасение раненых, сообщает глава администрации Зилаирского района Республики Башкортостан Борис Мелкоедов.
27 июня, 17:01
Боец СВО из Уфы посмертно получил орден Мужества
В понедельник, 24 июня, в последний путь проводили защитника Отечества — Виктора Доронина, сообщил глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.
24 июня, 06:59

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