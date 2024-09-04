Подвиг массажиста увековечили в Башкирии

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 11:18
В Белорецке во вторник, 3 сентября, во дворе городской поликлиники была открыта мемориальная доска в память о Даяне Денисламове. Более 30 лет он работал в местной больнице, начав свою карьеру массажистом, а затем став рентген-лаборантом.
26 февраля 2024 года Даян Денисламов героически погиб в бою, спасая раненых солдат в зоне специальной военной операции. За проявленное мужество он был посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова и орденом Мужества. Награду вручили супруге героя.
Андрей Иванюта подчеркнул, что Даян Денисламов не только был замечательным специалистом, но и любящим отцом, который старался дать своим детям хорошее воспитание.
— Мы всегда будем помнить об этом воине, который отдал жизнь во имя мирного неба над Россией, — отметил глава района.