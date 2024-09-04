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Подвиг массажиста увековечили в Башкирии

Подвиг массажиста увековечили в Башкирии

4 сентября 2024, 10:01
Фото: Андрей Иванюта
В Белорецке открыли мемориальную доску в честь Даяна Денисламова, который героически погиб, спасая раненых в зоне СВО, сообщает глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

В Белорецке во вторник, 3 сентября, во дворе городской поликлиники была открыта мемориальная доска в память о Даяне Денисламове. Более 30 лет он работал в местной больнице, начав свою карьеру массажистом, а затем став рентген-лаборантом.

26 февраля 2024 года Даян Денисламов героически погиб в бою, спасая раненых солдат в зоне специальной военной операции. За проявленное мужество он был посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова и орденом Мужества. Награду вручили супруге героя.

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Андрей Иванюта подчеркнул, что Даян Денисламов не только был замечательным специалистом, но и любящим отцом, который старался дать своим детям хорошее воспитание.

— Мы всегда будем помнить об этом воине, который отдал жизнь во имя мирного неба над Россией, — отметил глава района.
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