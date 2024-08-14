Волонтер из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Дмитрий Пименов был не просто жителем Зилаира — он стал воплощением доброты и мужества, что особенно ярко проявлялось в его поступках. На церемонии прощания Борис Мелкоедов отметил, что для него Дмитрий всегда оставался светлым человеком.
Глава Зилаирского района Башкирии поделился воспоминаниями о том, как Дмитрий, всегда готовый прийти на помощь, возил бойцов и грузы, передавая им чувства поддержки и надежды.
— Мы не выбираем время и сколько нам суждено жить. Дмитрий все время, которое ему отведено, прожил достойно, — подчеркнул Мелкоедов.
Глава района также отметил, что Дмитрий был награжден медалью генерала Шаймуратова, которой награждают бойцов за подвиги.
— Я уверен, те поступки, которые совершал Дмитрий, достойны уважения и награды, — сказал Мелкоедов.