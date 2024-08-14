Волонтер из Башкирии погиб на СВО

Дмитрий Пименов был не просто жителем Зилаира — он стал воплощением доброты и мужества, что особенно ярко проявлялось в его поступках. На церемонии прощания Борис Мелкоедов отметил, что для него Дмитрий всегда оставался светлым человеком.