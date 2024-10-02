Легендарный полковник скончался в Башкирии

Posted 2 октября, 05:42
Published 2 октября, 05:42
Modified 2 октября, 08:11
Updated 2 октября, 08:11
Как стало известно, 1 октября 2024 года на 91-м году жизни перестало биться сердце человека, которого уважали и ценили многие. Виктор Константинович был не просто выдающимся военным и руководителем, но и настоящим примером мужества и благородства. Его авторитет среди сослуживцев и горожан был безусловным, что подтверждают многочисленные комментарии в социальных сетях.
— Царство небесное, светлая память хорошему человеку.
— Вот был настоящий мужчина.
— Виктор Константинович, спите спокойно… Он останется в памяти интеллигентным, грамотным и внимательным человеком, — пишут пользователи соцсетей.
Родился Виктор Константинович 20 декабря 1933 года в деревне Дмитровка Мелеузовского района БАССР. После окончания исторического факультета педагогического института в Стерлитамаке в 1953 году он начал свою карьеру как преподаватель истории в Дмитровской школе. Однако его путь только начинался. С 1954 по 1957 годы он служил на Тихоокеанском Флоте, где закалил свой характер и научился быть лидером.
По возвращении в родной край Давыдков продолжил свою деятельность в образовании, став преподавателем физкультуры в строительной школе №16, которая позже была реорганизована в профессиональное училище. Но его призвание не ограничивалось только учебным процессом. С 1963 по 1989 годы Виктор Константинович работал в органах внутренних дел Салавата. Сначала занимая пост заместителя начальника, а затем возглавив ГОВД.
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