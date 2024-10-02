Легендарный полковник скончался в Башкирии

Родился Виктор Константинович 20 декабря 1933 года в деревне Дмитровка Мелеузовского района БАССР. После окончания исторического факультета педагогического института в Стерлитамаке в 1953 году он начал свою карьеру как преподаватель истории в Дмитровской школе. Однако его путь только начинался. С 1954 по 1957 годы он служил на Тихоокеанском Флоте, где закалил свой характер и научился быть лидером.