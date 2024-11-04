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Posted 4 ноября, 07:25

Published 4 ноября, 07:25

Modified 4 ноября, 07:28

Updated 4 ноября, 07:28

Отца бойца ЧВК «Вагнер» наградили в Башкирии

Отца бойца ЧВК «Вагнер» наградили в Башкирии

4 ноября 2024, 07:25
Фото: Андрей Иванюта.
Житель региона вступил в ряды «музыкантов» летом 2022 года и по сей день продолжает отстаивать интересы Родины, сообщает в понедельник, 4 ноября, глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Юрий Миронов из Белорецка был удостоен медали «Отец солдата». Это первая награда такого типа в районе, отмечает Андрей Иванюта. Она вручается отцам, чьи дети проявили героизм и мужество во время специальной военной операции, по инициативе всероссийского движения «Отцы России».

— Юрий Иванович и его жена Лира Рауфовна воспитали сына Ивана, который с раннего возраста мечтал стать военным, увлекался фильмами на военную тематику. Он обучался в 17-й гимназии и в кадетском классе, служил в армии в Калининграде в войсках специального назначения. После службы работал спасателем и инструктором по горным лыжам в Белорецке и Абзаково. В июне 2022 года Иван подписал контракт с частной военной компанией «Вагнер» и участвовал в боях за Бахмут, получив два ранения, одно из которых было тяжелым. Он проявил чудеса героизма, спасая товарища в критической ситуации. После «Вагнера» он подписал контракт с батальоном «АрБат» и вместе с командой освобождал населенные пункты в Курской области, — рассказал о боевом пути «музыканта» Андрей Иванюта.

Сейчас Иван в отпуске и планирует вернуться на фронт.

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Напомним, ранее военные эксперты из европейской разведки озвучили свои предположения о том, когда кончится СВО.

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