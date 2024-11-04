Отца бойца ЧВК «Вагнер» наградили в Башкирии

— Юрий Иванович и его жена Лира Рауфовна воспитали сына Ивана, который с раннего возраста мечтал стать военным, увлекался фильмами на военную тематику. Он обучался в 17-й гимназии и в кадетском классе, служил в армии в Калининграде в войсках специального назначения. После службы работал спасателем и инструктором по горным лыжам в Белорецке и Абзаково. В июне 2022 года Иван подписал контракт с частной военной компанией «Вагнер» и участвовал в боях за Бахмут, получив два ранения, одно из которых было тяжелым. Он проявил чудеса героизма, спасая товарища в критической ситуации. После «Вагнера» он подписал контракт с батальоном «АрБат» и вместе с командой освобождал населенные пункты в Курской области, — рассказал о боевом пути «музыканта» Андрей Иванюта.