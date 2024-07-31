Уфимский летчик погиб на СВО

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Рашид Ризванович посвятил свою жизнь небу, обучаясь в авиационном полку Качинского высшего военного училища летчиков в должности летчика-инструктора. Он служил в учебно-авиационном полку и делился своим опытом с будущими летчиками.
Впоследствии, Рашид Ризванович работал в Военных комиссариатах нескольких районов Уфы, а затем начальником группы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на Уфимском агрегатном предприятии «Гидравлика».
Но когда Родина оказалась в опасности, Рашид Фаткулин, как настоящий мужчина, принял решение вступить в ряды Вооруженных Сил России.
— Он пал смертью храбрых, до последней минуты защищая свою страну, — комментирует глава Ленинского района Уфы.
За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, Рашид Ризванович был награжден Орденом Мужества и Орденом Шаймуратова.