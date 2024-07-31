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Updated Сегодня, 14:31

Уфимский летчик погиб на СВО

Уфимский летчик погиб на СВО

31 июля 2024, 14:22
Фото: tg: Олег Котов
Сегодня, 31 июля, жители Уфы простились с майором Рашидом Фаткулиным, героем, погибшим в ходе СВО, сообщает глава администрации Ленинского района.

Рашид Ризванович посвятил свою жизнь небу, обучаясь в авиационном полку Качинского высшего военного училища летчиков в должности летчика-инструктора. Он служил в учебно-авиационном полку и делился своим опытом с будущими летчиками.

Впоследствии, Рашид Ризванович работал в Военных комиссариатах нескольких районов Уфы, а затем начальником группы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на Уфимском агрегатном предприятии «Гидравлика».

Но когда Родина оказалась в опасности, Рашид Фаткулин, как настоящий мужчина, принял решение вступить в ряды Вооруженных Сил России.

— Он пал смертью храбрых, до последней минуты защищая свою страну, — комментирует глава Ленинского района Уфы.

За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, Рашид Ризванович был награжден Орденом Мужества и Орденом Шаймуратова.

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