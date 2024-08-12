В Уфе траур

Эдуард Хизбуллин окончил Башкирский государственный университет по специальности связи с общественностью и за свою карьеру работал на телеканалах БСТ и ГТРК Башкортостан. Однако его имя стало особенно известным благодаря более чем 15-летней деятельности в хоккейном клубе «Салават Юлаев», где он занимал должности пресс-секретаря команды «Толпар» и «Агидель».