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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

В Уфе траур

В Уфе траур

12 августа 2024, 12:22
Фото: Илвир Нурдавлятов
В понедельник, 12 августа, простились с участником специальной военной операции, пресс-атташе хоккейного клуба «Салават Юлаев» Эдуардом Хизбуллиным, об этом сообщают представители спортивной команды.

Траурная церемония состоялась в Уфимском дворце спорта, где собрались коллеги, родные, друзья и сослуживцы Эдуарда. Каждый из пришедших не только почтил память погибшего, но и вспомнил о том огромном следе, который он оставил в мире спорта и среди близких ему людей.

В Уфе простятся с погибшим на СВО спортивным журналистом
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Эдуард Хизбуллин окончил Башкирский государственный университет по специальности связи с общественностью и за свою карьеру работал на телеканалах БСТ и ГТРК Башкортостан. Однако его имя стало особенно известным благодаря более чем 15-летней деятельности в хоккейном клубе «Салават Юлаев», где он занимал должности пресс-секретаря команды «Толпар» и «Агидель».

Фото: Илвир Нурдавлятов

Осенью 2022 года Эдуард решил отправиться в зону боевых действий как доброволец. Как говорят его близкие, он понимал всю ответственность своего выбора.

— Когда объявили частичную мобилизацию, не раздумывая, принял решение для себя пойти служить во благо Родины. За время прохождения военной службы стрелком мотострелкового полка ефрейтор Эдуард Хизбуллин пользовался заслуженным авторитетом, был требователен к себе, способным принимать решения и действовать грамотно в сложной боевой обстановке, — рассказывает глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

К сожалению, 37-летний герой погиб при выполнении боевого задания, 4 августа 2024 года.

— Никто про хоккей в Республике не знал столько, сколько он знал про клуб, про хоккей, про хоккеистов. Просто ходячая энциклопедия, — отметил Максим Никерин, руководитель отдела маркетинга ХК «Салават Юлаев».

Эдуард Хизбуллин останется в памяти многих как выдающийся журналист и преданный патриот.

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