Меладзе наградили в Башкирии

Ордена бойцам вручили за отвагу и мужество, проявленные при эвакуации с поля боя в зоне специальной военной операции своих раненых товарищей. Их вынесли с поля в апреле 2024 года после долгих поисков. Эвакуация раненых была сопряжена с рисками для жизней самих спасателей. Летом награды нашли Героев.