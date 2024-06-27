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Updated Сегодня, 17:03

Меладзе наградили в Башкирии

Меладзе наградили в Башкирии

27 июня 2024, 17:01
Фото: v-meladze.ru
Мужчина и двое его товарищей получили ордена генерала Шаймуратова за спасение раненых, сообщает глава администрации Зилаирского района Республики Башкортостан Борис Мелкоедов.

В администрации Заиларского района Башкирии состоялось торжественное чествование троих новых обладателей главной современной военной награды региона — бойцов СВО. Именная награда была учреждена в 2019 году в Башкирии. Орденом награждают за исполнение долга, сопряженного с риском для жизни. Впервые был вручен 23 февраля 2020 года.

В четверг, 27 июня, орденами генерала Шаймуратова награждали бойцов с позывными Меладзе, Турист и Фунтик. Они прибыли на церемонию вручения орденов генерала Шаймуратова вместе с родными и близкими.

Ордена бойцам вручили за отвагу и мужество, проявленные при эвакуации с поля боя в зоне специальной военной операции своих раненых товарищей. Их вынесли с поля в апреле 2024 года после долгих поисков. Эвакуация раненых была сопряжена с рисками для жизней самих спасателей. Летом награды нашли Героев.

— Гордимся Вашей отвагой, будьте здоровы, вернитесь с Победой, — обращаются к отважным бойцам их земляки из Заиларского района.

— Отважные ребята! Настоящие мужчины! За такими людьми — уверенное крепкое будущее России, — пишут бойцам.

— Гордимся нашими земляками! — добавил Борис Мелкоедов.

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