Меладзе наградили в Башкирии

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В администрации Заиларского района Башкирии состоялось торжественное чествование троих новых обладателей главной современной военной награды региона — бойцов СВО. Именная награда была учреждена в 2019 году в Башкирии. Орденом награждают за исполнение долга, сопряженного с риском для жизни. Впервые был вручен 23 февраля 2020 года.
В четверг, 27 июня, орденами генерала Шаймуратова награждали бойцов с позывными Меладзе, Турист и Фунтик. Они прибыли на церемонию вручения орденов генерала Шаймуратова вместе с родными и близкими.
Ордена бойцам вручили за отвагу и мужество, проявленные при эвакуации с поля боя в зоне специальной военной операции своих раненых товарищей. Их вынесли с поля в апреле 2024 года после долгих поисков. Эвакуация раненых была сопряжена с рисками для жизней самих спасателей. Летом награды нашли Героев.
— Гордимся Вашей отвагой, будьте здоровы, вернитесь с Победой, — обращаются к отважным бойцам их земляки из Заиларского района.
— Отважные ребята! Настоящие мужчины! За такими людьми — уверенное крепкое будущее России, — пишут бойцам.
— Гордимся нашими земляками! — добавил Борис Мелкоедов.