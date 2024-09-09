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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 11:20

Путин наградил снайпера из Башкирии

Путин наградил снайпера из Башкирии

9 сентября 2024, 10:45
Фото: kremlin.ru
Боец получил медаль Георгия Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях, сообщает в понедельник, 9 сентября, телеканал «БСТ».

Мобилизованный в конце 2022 года, боец с позывным Серый не просто стал одним из лучших стрелков в своём подразделении — он завоевал уважение своих боевых братьев. Каждый выстрел для него — это не просто выполнение задания, а настоящее искусство. В своей работе он сравнивает себя с сапёром: одна ошибка может стоить жизни. Будучи частью команды, он понимает важность взаимодействия и поддержки друг друга на фронте.

— Бывает так, что целый день невозможно пошевелиться, — делится Серый.

В условиях постоянного наблюдения с воздуха через беспилотники терпение становится ключевым качеством для успешного выполнения задач. Каждая деталь имеет значение: необходимо учитывать поправки на дальности стрельбы и постоянно быть готовым к неожиданностям.

Но Серый не одинок в своих усилиях. Среди его боевых товарищей есть водители, плотники и учителя — люди разных профессий.

— У нас очень хорошее взаимодействие, — говорит один из них с позывным Муравей.

Благодаря волонтёрам они получают гуманитарную помощь и всё необходимое для выполнения задач. Руководство Башкортостана также активно помогает военнослужащим: здесь запустили производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые уже успели зарекомендовать себя на передовой.

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