Путин наградил снайпера из Башкирии

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Мобилизованный в конце 2022 года, боец с позывным Серый не просто стал одним из лучших стрелков в своём подразделении — он завоевал уважение своих боевых братьев. Каждый выстрел для него — это не просто выполнение задания, а настоящее искусство. В своей работе он сравнивает себя с сапёром: одна ошибка может стоить жизни. Будучи частью команды, он понимает важность взаимодействия и поддержки друг друга на фронте.
— Бывает так, что целый день невозможно пошевелиться, — делится Серый.
В условиях постоянного наблюдения с воздуха через беспилотники терпение становится ключевым качеством для успешного выполнения задач. Каждая деталь имеет значение: необходимо учитывать поправки на дальности стрельбы и постоянно быть готовым к неожиданностям.
Но Серый не одинок в своих усилиях. Среди его боевых товарищей есть водители, плотники и учителя — люди разных профессий.
— У нас очень хорошее взаимодействие, — говорит один из них с позывным Муравей.
Благодаря волонтёрам они получают гуманитарную помощь и всё необходимое для выполнения задач. Руководство Башкортостана также активно помогает военнослужащим: здесь запустили производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые уже успели зарекомендовать себя на передовой.