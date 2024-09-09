Путин наградил снайпера из Башкирии

Мобилизованный в конце 2022 года, боец с позывным Серый не просто стал одним из лучших стрелков в своём подразделении — он завоевал уважение своих боевых братьев. Каждый выстрел для него — это не просто выполнение задания, а настоящее искусство. В своей работе он сравнивает себя с сапёром: одна ошибка может стоить жизни. Будучи частью команды, он понимает важность взаимодействия и поддержки друг друга на фронте.