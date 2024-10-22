Поезд Победы прибудет в Уфу

На борту «Поезда Победы» (12+) расположены десять тематических вагонов. Каждый из них погружает посетителей в атмосферу исторических событий, используя современные технологии для воссоздания реальности того времени. Также предусмотрен виртуальный тур на сайте проекта для тех, кто не сможет посетить выставку лично.