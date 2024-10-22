Поезд Победы прибудет в Уфу

Posted 22 октября, 04:10
Published 22 октября, 04:10
Modified 22 октября, 07:31
Updated 22 октября, 07:31
В 2024 году «Поезд Победы» (12+) отправляется в путешествие по городам России. Как стало известно, в Уфе поезд будет 23 и 24 октября. На железнодорожном вокзале жители смогут стать свидетелями интерактивной экспозиции, которая расскажет о великих событиях Второй мировой войны.
На борту «Поезда Победы» (12+) расположены десять тематических вагонов. Каждый из них погружает посетителей в атмосферу исторических событий, используя современные технологии для воссоздания реальности того времени. Также предусмотрен виртуальный тур на сайте проекта для тех, кто не сможет посетить выставку лично.
— Получить билет на мероприятие можно через сайт проекта поездпобеды.рф. Регистрация открывается за сутки до прибытия поезда и заканчивается быстро. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету, — сообщает администрация Уфы.
Башкортостан имеет особую связь с историей Великой Отечественной войны: свыше 710 тысяч жителей Республики ушли на фронт. Знаменитая 112-я Башкирская кавалерийская дивизия была полностью сформирована из местных жителей и стала символом мужества и героизма. В годы войны заводы Башкирии производили боеприпасы и военную технику, поддерживая фронт всем необходимым.
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