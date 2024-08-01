Названы главные герои СВО из Башкирии

Напомним, что в Башкирии продолжается работа над документальным фильмом об Алексее Локотченко — члене Курултая Башкирии, который также служит в зоне спецоперации. Этот фильм создается при поддержке Института развития интернета и призван показать жизнь и службу Алексея, его семью и коллег. Зрители смогут увидеть будни бойца на передовой, его мысли и чувства в условиях настоящего боя.