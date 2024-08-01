Названы главные герои СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В рамках специальной военной операции (СВО) России пятеро бойцов из Башкортостана были удостоены звания Героев. В альбоме, посвященном 314 участникам СВО со всей страны, их имена сияют как символы мужества и самопожертвования. Среди них — Герои России Степан Белов, Борис Дудко, Айнур Сафиуллин и Тамерлан Ильгамов, а также Андрей Романов, награжденный орденом Мужества. В условиях сложных боевых действий они проявили неимоверную храбрость и стойкость.
Напомним, что в Башкирии продолжается работа над документальным фильмом об Алексее Локотченко — члене Курултая Башкирии, который также служит в зоне спецоперации. Этот фильм создается при поддержке Института развития интернета и призван показать жизнь и службу Алексея, его семью и коллег. Зрители смогут увидеть будни бойца на передовой, его мысли и чувства в условиях настоящего боя.