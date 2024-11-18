Мониторинг

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2024
Атаки дронами включили в бюджет Башкирии
18 ноября, 05:54
Три города Башкирии дышат ядами
4 ноября, 12:47
В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов
25 октября, 06:10
Упавший мальчик аукнулся чиновникам
25 сентября, 07:05
Зал заседаний за ₽108 млн открыли в Уфе
30 августа, 14:38
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
30 августа, 04:45
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
27 августа, 05:25
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
24 августа, 05:12
ЦУП для беспилотников задумали в Башкирии
23 августа, 14:33
В Уфе нашли самую сухую воду
21 августа, 10:49
Потоп в Башкирии — последние новости
16 августа, 04:28
Потоп в Башкирии — последние новости
15 августа, 04:28
Потоп в Башкирии — последние новости
Дождевой паводок в Башкортостане остаётся под пристальным вниманием специалистов, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
8 августа, 07:08
Видео. Потоп в Уфе — помощь терпящим бедствие
В региональном центре зафиксирован рост уровня воды в реках, что вызывает опасения среди жителей и местных властей, сообщает городское УГЗ.
6 августа, 08:23
Потоп в Башкирии — последние новости
Подтопленных жилых домов и придомовых территорий в регионе теперь нет, однако МЧС России продолжает следить за двумя опасными ситуациями в Башкортостане.
5 августа, 05:53
Потоп в Башкирии — последние новости
На утро 4 августа 2024 года в Республике сохраняется контроль над тремя ситуациями, связанными с дождевыми паводками, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
4 августа, 05:18
2022
Отслеживание автобусов в Уфе онлайн
13 мая 2022, 07:05

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