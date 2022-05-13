mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отслеживание автобусов в Уфе онлайн

13 мая 07:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Отслеживание автобусов в Уфе онлайн
Уфимцы и гости столицы Башкирии могут в режиме онлайн наблюдать за движением пассажирского городского транспорта. Отслеживание автобусов в Уфе позволяет быстро и удобно планировать свой маршрут и сэкономить время ожидания на остановках.

Какие приложения и программы помогают уфимцам отследить, где автобус, трамвай или троллейбус находятся в данный момент, и определяют точное время прибытия на остановку — рассмотрим в нашей статье.

2GIS — многофункциональное приложение

Система «Два ГИС» или «Дубль ГИС» представляет собой подробную карту местности с разнообразным функционалом. Здесь можно не только проследить маршрут автобуса в Уфе, но и найти любую информацию по городским заведениям и организациям. Например, в приложение есть вкладки «Поесть», «Транспорт на карте», «Аптеки», «Где пожить», «Карта плотности ДТП» и многое другое.

Программа 2 ГИС включает в себя карту и справочник Уфы, с помощью которой можно:

  1. Быстро найти любой адрес организации, компании, предприятия с указанием графика работы и телефонами. Помимо этого, вам подскажут маршрут, как быстро добраться до того или иного учреждения.
  2. Узнать обстановку на дорогах: дорожные ремонтные работы, пробки, платные автотрассы. Пользователи программы могут сами добавлять информацию о ДТП или пробках.
  3. Получить подробную информацию о работе городского транспорта: автобусов, трамваев, троллейбусов, маршруток. Все городские транспортные средства (ТС) отслеживаются, поэтому можно увидеть на карте, где едет нужная машина в данное время.
  4. Прочитать, что есть интересного в Уфе: что показать туристам, где отдохнуть с друзьями, куда пойти с семьей, где отведать блюда национальной башкирской кухни и т. д.

Программу можно открыть на сайте в режиме онлайн или скачать на Iphone или Android.

2GIS — многофункциональное приложение
Фото: скриншот

Яндекс.Карты и Транспорт

Компании, осуществляющие перевозку пассажиров, предоставляют в «Яндекс» информацию о перемещении городских ТС. Эта информация ранее отображалась в системе «Яндекс.Транспорт», но позже приложение было синхронизировано с программой «Яндекс.Карты».

Как заявляют разработчики, сигнал от общественного транспорта поступает в систему каждые 30 секунд, на основе этого составляется прогноз прибытия ТС на городские остановки. Однако пассажиров предупреждают, что на точность прогнозов могут повлиять неконтролируемые события: например пробки, ДТП или сбои в работе систем ГЛОНАСС в транспорте.

В целом приложение работает достаточно эффективно и обладает понятным интерфейсом. Но уфимцы отмечают некоторые недостатки в работе системы:

  1. На карте отображается мало городских ТС. Это объясняется тем, что не все перевозчики передают данные в «Яндекс», поскольку не подключены к Городской навигационно-информационной системе мониторинга Уфы (Городская НИС).
  2. Данные о движении ТС и прибытии на остановочные павильоны дают задержку в 2-3 минуты. Этот факт надо учитывать при планировании выхода на остановку, хотя пользователи отмечают, что были случаи, когда автобус приходил в точно указанное время.

Достоинство «Яндекс.Карт» — система хорошо оптимизирована и «не вылетает» при загрузке.

Яндекс.Карты и Транспорт
Фото: скриншот

Bustime: Время Автобуса

Уфимцы отмечают удобство приложения для отслеживания движения городского транспорта Bustime: программа не зависает, есть полный перечень городских ТС и график движения. Единственное неудобство: здесь нет карты. Можно выбрать автобус, увидеть его госномера и на какой остановке он сейчас находится, при этом непонятно в какую сторону в данный момент направляется транспортое средство.

Программа Bustime, как и приложения Easyway или Moovit, представляет собой сетку городских маршрутов, разделенных по виду ТС: троллейбусы, автобусы, трамваи, маршрутные такси. В каждой ячейке написан маршрутный номер ТС и сколько машин в данный момент находится на маршруте. Если навести курсором на ячейку, то можно увидеть линию маршрута общественного транспорта

Ячейки имеют разные цвета: чем ярче цвет ячейки, тем больше ТС сейчас находятся на маршруте, серый цвет означает, что по данной линии транспорт в настоящий момент не ходит. Информация о движении транспорта приходит с задержкой на 30-60 секунд, что нужно учитывать при планировании времени выхода на остановку.

Также здесь можно посмотреть время прибытия к остановочному павильону. В настройках можно поставить оповещение, когда прибудет нужный автобус и когда нужно выходить к остановке.

Bustime: Время Автобуса
Фото: скриншот

Умный транспорт

В Уфе работает программа «Умный транспорт», помогающая сориентироваться на местности и узнать всю информацию о движении городских ТС.

Система состоит из двух больших разделов. В первом из них, «Транспорт на карте», можно посмотреть маршруты троллейбусов, трамваев, автобусов, маршруток. А во втором, «Прогнозы для остановки», узнать время прибытия к нужному остановочному павильону.

«Башавтотранс» отмечает, что программа помогает отследить работу всех городских перевозчиков и городского парка общественного транспорта. Остановку очень удобно искать по ключевому запросу на карте либо обозначить свое местоположение и посмотреть, какая остановка находится ближе всего. Для этого нужно, чтобы в смартфоне был включен модуль GPS.

В системе можно формировать список избранных маршрутов и остановок, которыми вы пользуетесь часто. В настройках можно подключить дополнительные функции: озвучивание прогнозов голосом, отображение госномера ТС, прибытие автобусов для малобильных граждан.

По оценкам уфимцев, программа загружается с задержками и часто сбивается, при слабом интернете пользоваться приложением неудобно.

Умный транспорт
Фото: скриншот

Уфагортранс «Транспорт»

Каждый уфимский троллейбус, трамвай, автобус подключены к Городскому НИС Уфы на базе ГЛОНАСС. В систему была добавлена информация о перемещении транспортных средств городских перевозчиков.

Позже на официальном сайте горадминистрации появилась карта, где можно узнать расписание всех городских видов ТС и отследить их движение в режиме реального времени.

По оценкам пользователей в системе Уфагортранс «Транспорт» отображается больше общественного транспорта в 2022 году, чем в других аналогичных приложениях. Однако движение показывается с некоторой задержкой, и сервис может подвисать.

Уфагортранс «Транспорт»
Фото: скриншот

Отмечается, что интерфейс системы очень удобен, оснащен подробной картой, движение маршрутов наблюдается четко, а разные виды ТС обозначены различными цветами.

#Новости#Навигация#Автобусы#Мониторинг#Мобильное приложение#Общественный транспорт#Алина Ибрагимова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48