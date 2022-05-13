Система «Два ГИС» или «Дубль ГИС» представляет собой подробную карту местности с разнообразным функционалом. Здесь можно не только проследить маршрут автобуса в Уфе, но и найти любую информацию по городским заведениям и организациям. Например, в приложение есть вкладки «Поесть», «Транспорт на карте», «Аптеки», «Где пожить», «Карта плотности ДТП» и многое другое.