Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 05:04
В Башкортостане наблюдается положительная динамика снижения уровней воды на реках Республики. По информации местных гидрологических служб, наиболее значительное снижение зафиксировано на реке Уфе в селе Красный Ключ Нуримановского района, где уровень воды упал на 38 см и составил 205 см.
По данным на 29 августа, на реке Белой в районе Монумента Дружбы города Уфы уровень воды также снизился — на 16 см. Тем не менее, не всё так однозначно: на реке Уфе в деревне Укман Благовещенского района наблюдался рост уровня воды на 6 см — уровень воды составлял 365 см.
— Мониторинг водохранилищ продолжается, ситуацию держим под контролем, — сообщают в ведомстве.