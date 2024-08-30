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Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

30 августа 2024, 04:45
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Ситуация с дождевым паводком в Республике на 30 августа 2024 года, постепенно стабилизируется, однако не везде, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

В Башкортостане наблюдается положительная динамика снижения уровней воды на реках Республики. По информации местных гидрологических служб, наиболее значительное снижение зафиксировано на реке Уфе в селе Красный Ключ Нуримановского района, где уровень воды упал на 38 см и составил 205 см.

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По данным на 29 августа, на реке Белой в районе Монумента Дружбы города Уфы уровень воды также снизился — на 16 см. Тем не менее, не всё так однозначно: на реке Уфе в деревне Укман Благовещенского района наблюдался рост уровня воды на 6 см — уровень воды составлял 365 см.

— Мониторинг водохранилищ продолжается, ситуацию держим под контролем, — сообщают в ведомстве.
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