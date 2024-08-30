Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости

По данным на 29 августа, на реке Белой в районе Монумента Дружбы города Уфы уровень воды также снизился — на 16 см. Тем не менее, не всё так однозначно: на реке Уфе в деревне Укман Благовещенского района наблюдался рост уровня воды на 6 см — уровень воды составлял 365 см.